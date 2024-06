Škrábe se váš pes? Nemusí to být blecha, možná má „sennou rýmu“

Příznaky vašeho mazlíčka se mohou projevovat jako neustálé svědění, vyrážky a problémy se spánkem. Veterináři doporučují udržovat preventivní ochranu proti blechám vašeho psa jako obvykle, aby se snížila pravděpodobnost zmatení příznaků v tomto období roku.

„Psi nedostávají astma nebo sennou rýmu,“ říká veterinární lékař Douglas DeBoera, který se specializuje na dermatologii na škole veterinární medicíny na University of Wisconsin-Madison.

„U psů se alergie projevuje tím, že mají svědivou, zanícenou kůži. Možná nikdy nezjistíte, že váš pes má mírné sezonní alergie, protože se i obvykle lehce škrábou. Zda majitel rozpozná sezonní alergii, je většinou odrazem toho, jak je to závažné,“ poznamenal.

Varovné signály alergií u psů

Nicméně majitelé domácích mazlíčků se o tuto problematiku začínají více zajímat. Jedna zpráva, kterou provedla firma Canine Cottages, která pronajímá chalupy přátelské k psům, zjistila, že online vyhledávání „příznaky alergií u psů“ vzrostlo od dubna o 5 000 procent.

Profesor DeBoer radí všem majitelům psů, kteří jsou znepokojeni, že pokud váš pejsek začne škrábat tak moc, že začne krvácet, anebo pokud to narušuje jeho schopnost spát, je nejvyšší čas vzít ho k veterináři na kontrolu alergie.

Podle profesora DeBoera se tyto typy alergií obvykle objevují během prvních tří let života psa, pokud se vůbec objeví. A některá plemena jsou náchylnější k „psí senné rýmě“, stejně jako alergie u lidí jsou často spojeny s genetikou a dědičností.

Někdy pomohou i „lidské“ léky

Majitelé retrívrů, teriérů a francouzských buldočků by tedy měli být obzvláště bdělí. Podle DeBoera dokonce i některé léky volně prodejné a určené pro lidi, jako je hydrokortisonový krém, jsou bezpečné a velmi účinné pro psy, kteří se potýkají s alergickým svěděním na tlapkách nebo na holém bříšku.

Problém u psů je, že má chlupaté tělo. Krém nebo lotion by teoreticky fungoval u psa, ale není praktické je vždy používat. S tím souhlasí i chovatelská psycholožka Emma Scales-Theobaldová z University of Surrey ve Velké Británii. „Vždy stojí za to se poradit s vaším veterinářem, pokud si nejste jisti, anebo pokud příznaky přetrvávají.“

Senná rýma Tradičně se termín „senná rýma“ používá jako netechnický termín pro alergie, které jsou nejčastěji vyvolány pylem z kvetoucích rostlin. Místní předpovědi kvality ovzduší, které uvádějí úrovně pylu, by vám také mohly pomoci dát vašemu mazlíčku předběžnou diagnózu.

Existují totiž další náznaky, že váš pes může mít sezonní alergie, kromě škrábání, pokud jste ochotni trochu pátrat. Pokud se váš pejsek chová divně a škrábe se více po dlouhé cestě nebo dovolené na venkově v tomto období roku, může to být podle psycholožky jeden z příznaků sezonní alergie.

V extrémních případech se u psa projeví příznaky „senné rýmy“ běžnější u lidí: příznaky jako svědivé oči, rýma nebo kýchání.

„Nadměrné olizování, zejména kolem uší a tlap, kýchání, nateklé a uslzené oči, červená a zanícená kůže, kopřivka, horká místa, třesení hlavou nebo tření obličeje a dokonce i ztráta srsti a dýchací potíže. To jsou všechny příznaky, na které byste měli u svého psa dávat pozor,“ řekla.

Osvědčená prevence

Kromě léků předepsaných veterinářem existují některé dobré návyky, které můžete uplatnit, abyste pomohli léčit sezonní alergie svého psa. Protože úrovně pylu jsou obvykle nižší v pozdním odpoledni a brzy večer, můžete například určovat procházky na tuto dobu dne a vyhnout se oblastem s vysokým obsahem pylu ve vašich čtvrtích a parcích.

Otírání tlap vašeho pejska po procházkách a pravidelné koupele by také mohly snížit jeho vystavení pylu, který vyvolává jeho alergickou reakci. „Mohli byste také zvážit zařazení protizánětlivých pamlsků nebo doplňků, jako jsou omega-3 mastné kyseliny, do každodenní stravy psa, když víte, že se blíží vrchol sezony,“ řekla Scales-Theobaldová.

„Nemusí to být jen pyly, ale i mléčné výrobky, pšenice a kuřecí maso jsou všechny potraviny, které mohou u některých mazlíčků způsobovat trávicí potíže. Rovněž také roztoči, plíseň a aviváže, nebo kosmetické produkty vašeho psa. Vše by se mohlo ukázat jako skutečný zdroj alergické reakce,“ řekla.

Příčina kožního onemocnění u domácích zvířecích mazlíčků není často zřejmá a veterinární lékař bude potřebovat k jejímu nalezení množství doplňujících testů. Je to kožní seškrab k průkazu parazitických roztočů, krevní testy ke stanovení hormonu nebo kožní biopsii s histopatologickým vyšetřením. Marek Galbinec, klinika Vethope

