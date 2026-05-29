Suchý vzduch z topení, omezený kontakt s venkovním prostředím i udržované domácnosti si vybraly svou daň. Imunita městských mazlíčků „zlenivěla“. Podobně jako lidské alergie, které byly dříve vzácnou diagnózou, plní čekárny veterinárních ordinací víc než kdy dřív.
Začíná to nenápadně
Když se řekne zvířecí alergie, většina majitelů si představí zvíře, které se často drbe. Alergie o sobě však často dá vědět mnohem nenápadněji.
Zvíře si například začne nadměrně lízat tlapky, což majitelé připíšou obyčejnému dodržování hygieny nebo nudě. Jejich logická reakce je pak prodloužení procházky, což je přesně to, čím zvíře vystaví ještě většímu množství alergenů.
U psů přibývá tření o gauč nebo koberec, můžeme si všimnout i opakovaného třepání hlavou či uší. Rozlišit alergii u koček je kapitola sama o sobě, protože snadno zaměníme příznaky za jejich obvyklou péči o sebe samé. Ve skutečnosti se myjí častěji, více línají a může docházet i ke vzniku drobných krust na kůži.
Příčinou je pyl, anebo miska špatného krmiva?
Ve chvíli, kdy odhalíme, že mazlíčka něco trápí, přichází na řadu otázka: je problém venku, nebo v misce? Nejspolehlivějším vodítkem je načasování.
Pokud se pes drbe hlavně od jara do podzimu a v zimě se mu uleví, příčina bude nejspíš venku a zdrojem jeho trápení jsou pyly, trávy nebo roztoči. Pokud pozorujeme příznaky celoročně, můžeme podezírat potravinovou alergii.
U koček je situace obdobná. Pokud si kočka olizuje břicho po celý rok, je přibližně dvacetiprocentní pravděpodobnost, že jde o reakci na konkrétní složku potravy. Potravinovou alergii navíc často doprovází průjem nebo zvracení. To u pylové alergie neuvidíte.
„Jediným spolehlivým způsobem diagnostiky potravinové alergie je přísná eliminační dieta trvající minimálně 4 týdny. Bohužel krevní ani slinné testy nejsou u zvířat dostatečně přesné. Sezonnost je tedy hlavní vodítko, ale konečné slovo má vždy veterinář na základě anamnézy a vyšetření,“ říká Lucie Brabcová z platformy Vetstor, která sdružuje veterinární záznamy tisíců domácích mazlíčků. Z jejich databáze vyplývá, že nějakou formou alergie trpí bezmála 37 % psů a 16 % koček.
Domácí léčba, která může uškodit
Jakmile majitel pojme podezření na alergii, přichází pokušení vzít věci do vlastních rukou. Nejčastější chyby jsou dvě: sáhnout do vlastní lékárničky a svévolně měnit krmivo.
Lidská antihistaminika u zvířat fungují podstatně hůř než u lidí a rozhodně nejsou náhradou veterinárního vyšetření. Některé přípravky jsou pro zvířata navíc přímo toxické.
Například kombinované léky s pseudoefedrinem jsou nebezpečné pro psy i kočky, tekuté formy s propylenglykolem mohou otrávit kočku a přípravky s xylitolem jsou jedovaté pro psy.
„Než svému mazlíčkovi podáte jakýkoliv lék, vždy to nejdřív prokonzultujte s veterinářem. Jen odborník dokáže posoudit, zda zvolený přípravek nezpůsobí vedlejší účinky nebo v kombinaci s jiným lékem neskončí hůř než samotná alergie,“ zdůrazňuje Zuzana Gajdošíková z veterinární kliniky AlfaVet ve Frýdku-Místku.
Druhá past je střídání krmiv. Majitelé, ve snaze odhalit potravinovou alergii metodou pokus-omyl, přecházejí z jednoho hypoalergenního krmiva na druhé. Zvířeti s rozbouřeným imunitním systémem tím ale paradoxně ještě více ublíží.
„Správná strava pro alergické zvíře není otázka tipování. Bez jasné diagnózy střídáte krmiva naslepo a imunitní systém zvířete zbytečně zatěžujete znovu a znovu,“ upozorňuje Brabcová. Doba, než přijdeme na to, jak zvířeti pomoci, se díky správnému doporučení může markantně zkrátit.
Co skutečně pomáhá
Pokud veterinář alergii potvrdí, léčba nemusí znamenat jen hrstku pilulek dvakrát denně. Zlatým standardem dlouhodobé péče je specifická imunoterapie, což je jediná metoda, která skutečně mění fungování imunitního systému místo pouhého maskování a potlačování příznaků.
„Spočívá to v pravidelném podávání malých dávek konkrétního alergenu, na které zvíře reaguje tak, že se postupně zvyšuje tolerance,“ dodává Gajdošíková.
Kromě toho existuje několik věcí, které může udělat majitel doma. Po každé procházce stačí opláchnout psovi tlapky a břicho. Zabere nám to pár minut a smyje většinu pylu, který si zvíře přineslo zvenku. V období největší pylové zátěže se vyplatí chodit ven na kratší dobu.
Doma pomůže čistička vzduchu, u drobnějších zvířat i hypoalergenní podestýlka. A do misky? Kvalitní rybí oleje přidávané do potravy pomáhají zmírňovat zánětlivé reakce zevnitř a jsou jednoduchým, ale účinným doplňkem dlouhodobé péče.
Jarní alergie se dá zvládnout
Jarní alergie u mazlíčků se dá zvládnout dobře, ale jen pokud ji majitel včas rozpozná a neřeší ji po svém. Domácí experimenty, časté střídání krmiv nebo sáhnutí do vlastní lékárničky mohou z léčitelného sezonního problému udělat chronickou chorobu.
Čím dřív zamíříte k veterináři, tím větší šanci má váš mazlíček na to, aby si jarní dny užíval stejně bezstarostně jako vy.
