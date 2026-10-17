Téměř třetina lidí, kteří v hloubi duše touží nabídnout svůj domov opuštěnému tvoru, nakonec váhá. Bojí se neznámé minulosti, skrytých šrámů na duši i toho, zda pes zapadne do jejich dosavadního života. Tyto obavy jsou však lidské a přirozené. K tomu, aby se z opatrného stínu stal ten nejoddanější přítel, totiž stačí tři věci: čas, trpělivost a porozumění.
Co odrazuje od adopce?
Nejčastější obavy zájemců o adopci
Jakou podporu by lidé uvítali?
Zdroj: Mezinárodní průzkum společnosti Mars / Censuswide (červenec 2026, 26 002 respondentů ve 14 zemích).
Dýchat, poznávat, věřit… Nepsané pravidlo tří kroků
Nářek utichne, dveře auta se zavřou a v obýváku se poprvé ozve tiché klapání drápků o podlahu. Pro páníčka začíná nová kapitola, ale pro psa je to okamžik obrovského přetížení smyslů. Místo známých pachů a mříží se kolem něj otevírá neznámý svět.
V kynologické praxi se pro tyto první společné měsíce vžil jednoduchý, ale hluboký koncept zvaný pravidlo 3-3-3. Není to přísný vědecký předpis, každá psí duše se hojí jinak rychle, ale moudrá připomínka toho, jak dávkovat očekávání.
První tři dny – čas na dekompresi
Všechno je nové, hlasité a cizí. Pes po příchodu z útulku nepotřebuje uvítací večírky, návštěvy příbuzných ani dlouhé výlety do rušných parků. V jeho těle vrcholí reakce na stres. Může hodiny prospat, schovávat se v koutě, nebo naopak zmateně přecházet a odmítat jídlo.
Co pes potřebuje? Bezpečný přístav. Vlastní pelíšek v klidném rohu, kde na něj nikdo netlačí, netahá ho za uši a nevynucuje si jeho pozornost. Nechte ho jen dýchat, pozorovat a zjišťovat, že mu v tomto novém prostoru nikdo neublíží.
Po třech týdnech – první jiskry jistoty
Jakmile opadne akutní stres, pes zjišťuje, že ruka, která ho krmí, nepřichází s trestem. Začíná chápat denní rytmus – kdy se chodí ven, kdy se odpočívá a kde má své místo. V této fázi se postupně odlupují obranné vrstvy a na povrch vyplouvá jeho skutečná povaha. Může se objevit radostné vítání, ale i první nejistoty či štěkání na neznámé zvuky za dveřmi.
Co pes potřebuje? Laskavou předvídatelnost. Klidný řád a vlídné vedení učí psa rozumným hranicím bez strachu z trestu. Právě v tomto období se skrze drobné úspěchy a pamlsky buduje neviditelné vlákno důvěry.
Po třech měsících – pocit, že sem patří
Po několika měsících přichází moment, kdy se z pejska z útulku stává skutečný člen rodiny. Pes už ví, kam patří, bezpečně pozná váš krok na schodech a jeho oči ztratí ten těkavý, ostražitý výraz. Pohled na dříve bázlivého nebo rezignovaného tvora, který se uvolněně rozvalí na koberci a s hlubokým výdechem usne, patří k nejkrásnějším a nejdojemnějším odměnám, jaké může člověk v životě zažít.
Jak pomoci bázlivému psovi? 6 kroků k získání důvěry
Strach u psa z útulku nevymažete za jediný den. Psa nelze k odvaze přemluvit ani donutit – pocit bezpečí musí sám prožít a navnímat. Následující principy pomohou překonat trauma z minulosti a ukážou mu, že u vás mu nic nehrozí:
1. Vytvořte nedotknatelný azyl
Každý bázlivý pes potřebuje v domácnosti místo, kde platí absolutní zákaz jakéhokoliv vyrušování. Ať už jde o pelíšek v klidném rohu, nebo otevřenou klec vystlanou dekou, platí pravidlo: když je pes na svém místě, nikdo na něj nesahá, neoslovuje ho ani ho nehladí. Pes tak získá jistotu, že má kam utéct, když je na něj okolní svět příliš hlasitý.
2. Netlačte na něj, nechte ho přijít prvního
Lidská tendence bázlivého psa litovat, neustále ho chlácholit, objímat nebo mu hledět přímo do očí v něm může naopak vyvolat pocit ohrožení.
Jak na to? Ignorujte ho v dobrém slova smyslu. Posaďte se na zem, čtěte si nebo pracujte a nechte pamlsky volně pohozené na zemi kousek od sebe. Dejte psovi čas, aby vás mohl sám bezpečně prozkoumat a očichat bez tlaku, že musí reagovat.
3. Zpomalte pohyby a ztište hlas
Bázliví psi z útulku bývají extrémně citliví na prudké pohyby, třeba spouštění ruky shora nad hlavu, a zvuky. Mluvte na psa klidným, vyrovnaným tónem. Pokud se k němu nakláníte, nedělejte to shora, ale klekněte si nebo se natočte bokem. Natočení těla z boku je v psí řeči signalizací, že neprojevujete agresi a nemáte zlé úmysly.
4. Využijte sílu čichu a uvolňovacích her
Když pes aktivně zapojí čich, dochází u něj ke zpomalení tepu a přirozenému zklidnění nervové soustavy.
Jak na to? Schovávejte mu pamlsky do čichacích koberečků nebo krabic s roztrhaným papírem. Skvěle fungují také lízací podložky natřené jemným paštikovým krmivem. Olizování u psů stimuluje uvolňování endorfinů a pomáhá jim odbourat nahromaděný stres.
5. Dodržujte stálý režim bez překvapení
Nejistý pes potřebuje svět, který je čitelný. Stejné časy krmení, stejná trasa ranního venčení i stabilní rituály před odchodem z domu mu dávají záchytné body. Čím méně nepředvídatelných událostí v prvních týdnech zažije, tím rychleji se jeho nervová soustava uklidní.
6. Odměňujte odvahu, netrestejte strach
Pokud se pes poleká hlasitého zvuku na ulici nebo se schová za vaše nohy, netrestejte ho, ale ani hystericky nechlácholte. Buďte pro něj klidným, pevným majákem. Naopak odměňte pamlskem a jemným slovem s pochvalným tónem každý malý krok odvahy – například když sám od sebe opustí úkryt nebo zvědavě natáhne čumák k novému předmětu.
Zlaté pravidlo na závěr
Důvěra se nestaví na velkých gestech, ale na tisících malých, předvídatelných okamžicích, ve kterých pes zjistí, že se vám dá věřit.
Láska prochází žaludkem, ale postupně
V touze vynahradit novému parťákovi krušné časy mají čerství majitelé tendenci okamžitě mu dopřát ty nejlepší pamlsky a radikálně změnit jídelníček. I zde však platí, že příliš mnoho změn najednou škodí.
Trávicí trakt psa oslabený stresem z přechodu reaguje na náhlou změnu krmiva velmi citlivě. Veterináři proto doporučují ponechat psovi zpočátku krmivo, na které byl zvyklý z útulku, a na novou stravu přecházet velmi pozvolna během 7 až 10 dnů mícháním v postupně se měnícím poměru. Šetříte tím nejen jeho zdraví, ale i jeho psychiku.
Pejskové z útulku čekají na novou životní kapitolu
Za každým psem v útulku stojí příběh, který si sám nenapsal. V českém útulku Voříškov u Prahy čekají na svou druhou šanci čtyřnohé osobnosti, z nichž každá potřebuje trochu jiný klíč k vašemu srdci:
Hugo (Kavkazský pastevecký pes, 5 let, cca 70 kg)
Obřík s něžnou duší, který nade vše miluje lidskou blízkost a podrbání. Žil bez většího kontaktu s okolním světem, ale v útulku si zamiloval procházky. Pro svou sílu vyhlíží zkušeného, fyzicky zdatného páníčka s dobře zabezpečeným pozemkem, kterému bude věrně hlídat domov.
Bessy (Stafordka, 3 roky, 30 kg)
Vesele éro s nevyčerpatelnou energií. V minulosti si neužila nic hezkého a ze strachu bývá zpočátku nedůvěřivá. Jakmile však zjistí, že je v bezpečí, zahrne své lidi lavinou lásky, olizování a touhy po drbání na bříšku.
Mach (Kříženec molossoidních plemen, 4 roky, 40 kg)
Překrásný, majestátní pes s nesmírně křehkou duší. Nese si v sobě šrámy z minulosti a učí se pracovat se svými strachy. Je to velmi chytrý a akční parťák, který pod vedením klidného, důsledného a zkušeného člověka rozkvete v neuvěřitelně oddaného společníka.
Sebastien (Kříženec slovenského čuvače, 4 roky, 36 kg)
Vznešený hlídač, který svou rodinu bezmezně miluje, zatímco k cizím zůstává ostražitý. Bude dokonalým parťákem do domku se zahradou pro někoho, kdo mu dá čas a absolvuje s ním pár seznamovacích návštěv, než si vzájemně padnou do oka.
Pomocná ruka na společné cestě
Nikdo z nás nemusí být na novém začátku sám. Strach z nepoznaného je přirozený, ale správné informace a podpora dokážou proměnit počáteční obavy v jistotu.
„Mnoho potenciálních zvířecích páníčků se k adopci odhodlává pomalu, ne protože by jim chyběla motivace, ale protože je trápí nejistota. Přístup ke správným informacím a expertní podpoře může pomoci ještě více mazlíčkům najít trvalý a milující domov,“ uvedla Tereza Turcar Žilková, Corporate Affairs specialistka pro střední Evropu ve společnosti Mars Pet Nutrition.
Právě z tohoto důvodu spouští společnost Mars v rámci svých dlouhodobých aktivit na podporu zvířat bez domova mezinárodní portál Mars Adoption Hub. Ve spolupráci s odborníky ze světového výzkumného centra Waltham zde budoucí i stávající majitelé najdou praktické návody, jak zvládnut výchovu, výživu i první společné kroky.
Adopce psa není jen o tom, že dáte zvířeti nový domov. Je to neopakovatelný příběh o tom, jak se z nedůvěry rodí hluboká oddanost a jak jeden zachráněný život dokáže od základu proměnit ten váš. Pokud cítíte, že je váš domov připraven, navštivte Mars Adoption Hub nebo kontaktujte útulek Voříškov – možná tam na vás právě teď čekají oddané psí oči, které už navždy změní váš život.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Mars.