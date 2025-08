Jak jste se vůbec dostala k chovu holubů? Přece jen to není úplně běžný koníček.

Já ho vlastně zdědila po dědečkovi. Když zemřel, nějak jsem to automaticky převzala. Už jsem měla hotové hejno a vlastně jenom pokračovala v tom, co děda začal.

Takže jste už musela o holubech něco vědět. Holubářkou se asi nelze stát ze dne na den, že?

Dělala jsem s ním už několik let. Zajímala jsem se o holubářství už dřív a během těch několika let mi děda předal všechny zkušenosti, protože viděl, že mě to baví. Když pak zemřel, stála jsem před rozhodnutím, jestli to mám dělat dál nebo s tím skončit. Ale protože jsem do toho koníčku opravdu zamilovaná, neváhala jsem a věnuji se mu dál.

Mně připadá, že když jsem byl malý, holubářů na vesnici u babičky byla spousta. Teď mám pocit, že jich je mnohem méně. Jak vnímáte členskou základnu? Zmenšuje se, nebo se udržuje?

Velmi to ubývá. Náš oblastní spolek má asi sedmdesát členů. Já žiju v Ostravě a v celém Moravskoslezském kraji je asi dvě stě třicet lidí, kteří to dělají aktivně. To je hrozně málo. V průměru jsme na vesnici třeba tři a členská základna má průměrný věk šedesát osm let, takže to je velký problém.