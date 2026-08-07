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Kvíz: Máslo, sádlo, nebo olej? Otestujte své znalosti o tucích

7. srpna 2026

Kvíz prověří vaše znalosti o rozmanitých tucích používaných v kuchyni, od bodu kouře přes vhodné způsoby zpracování až po jejich specifické chuťové vlastnosti. Pomocí dvaceti praktických otázek snadno zjistíte, zda dokážete správně zvolit a použít máslo, sádlo či různé druhy rostlinných olejů.

Otázka 1/19

Který olej má jeden z nejvyšších kouřových bodů (až 270 °C)?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

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