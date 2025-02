Dámy a pánové, je to tady, už několik týdnů si lze oficiálně vyhazovat z kopýtka a dopřávat si, protože tu máme tzv. nejdelší veselici v roce. Tedy masopust, velkou oslavu končícího zimního období. Kdo se chce přidat, měl by vědět to zásadní. Například, že letos – tedy v roce 2025 – masopust vrcholí v neděli 2. března, 40denní půst začne 3 dny poté a potrvá do Velikonoc. Jak jste na tom s masopustními znalostmi vy?

Otestujte se a zkuste vyhrát Jarní tradinář Kdo do pondělí 3. března 2025 do 12:00 odpoví na všech 15 otázek správně, může se zúčastnit slosování o 5 exemplářů knížky Jarní tradinář z nakladatelství SmartPress, která čtenáře provází nejen masopustními tradicemi, ale i všemi dalšími, které se vážou k první polovině roku. Tedy od Hromnic přes Velikonoce po Letnice, což jsou Svatodušní svátky, které přicházejí na řadu 50 dní po Velikonocích.

Pravidla soutěže najdete zde.