29. července 2026
Kvíz: Je to katova sekera, anebo japonský nůž? Poznejte nástroje podle fotografie
Většina z nás pozná z nástrojů jenom kleště nebo šroubovák. Pojďte si zahrát na legendární televizní Kufr a zkuste odhalit, k jakému účelu sloužily tyto řemeslnické pomůcky.
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