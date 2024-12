Kdo zvládl do pondělí 9. 12. 2024 do 12:00 odpovědět bez jediné chyby na všech deset otázek, mohl se zařadit do slosování o jednu z pěti úžasných cen, které věnovala Zoo Praha: set rodinné vstupenky do Zoo Praha a společenskou hru pro celou rodinu Po stopách v Zoo Praha. A na koho se usmálo štěstí při losování a může se těšit na balíček? Radovat se mohou Lucie Davidová, Lenka Macnerová, Hana Páralová, Jiří Jecelín a Přemysl Šíma. Výhercům gratulujeme.

Hra PO STOPÁCH V ZOO PRAHA vás do jejího areálu kdykoliv spolehlivě přenese a je jako dělaná pro dlouhé zimní večery. Je to kvízová párty hra, ve které se hráči stávají návštěvníky pražské zoo. Jejich cílem je projít zahradou tak, aby navštívili co nejvíce zvířat a atrakcí. Po cestě získávají žetony stop z loga Zoo Praha či konkrétních zvířat a podle jejich kombinací plní nejrůznější úkoly – a sbírají vítězné body. Čeká na ně spousta kvízových a tipovacích otázek, ale i akčních úkolů, při nichž se zasmějí i zapotí. Výherci se do Zoo Praha mohou vypravit s celou rodinou i naživo, součástí výhry je i rodinná vstupenka pro dva dospělé a až čtyři děti do 15 let.