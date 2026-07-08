8. července 2026
Kvíz: Jak se vyznáte ve vyúčtování energií a nastavení smluv?
Vyznat se ve vyúčování energií bývá oříšek pro každého. A co teprve, když se náhodou rozhodnete změnit dodavatele. Vždyť všichni v televizi tvrdí, že lepší, než jejich nabídku, nikde nedostanete. Zkuste se otestovat, jak se vyznáte v základní problematice.
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