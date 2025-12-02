Kvíz:
Jak se vyznáte v rybářské terminogii?
2. prosince 2025
Rybaření se věnují nejen sportovní rybáři, ale i ti, kdo se starají o to, aby ryb bylo v revírech stále dost. A také rybníkáři, kteří jsou často nedoceňovaní, ale bez kterých byste v obchodní síti nenarazili na kapra, okouna, candáta, pstruha ani další ryby. Vyzkoušejte si, jak se obecně vyznáte v rybářské terminologii.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.