Kvíz:

Jak se vyznáte v pěstování, skladování a použití česneku?

10. listopadu 2025

Česnek je surovina, bez kterého neuvaříte skoro nic, pokud tedy nejste zarytý pekař, který pracuje jenom se sladkými ingrediencemi. Důležité je vědět, jak ho vypěstovat, kterou odrůdu zvolit, ale i jak ho pak skladovat a použít v kuchyni, abyste si nezkazili celoroční práci. Vyzkoušejte si, jak se vyznáte v česneku.

Otázka 1/20

Kdy je optimální doba pro výsadbu ozimého (zimního) česneku v České republice?

