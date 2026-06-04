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Kvíz: Jak se vyznáte v největších zvířecích kuriozitách? Otestujte se

4. června 2026

Svět zvířat je plný překvapivých schopností, nečekaného chování i zvláštností, které někdy znějí skoro neuvěřitelně. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v přírodních kuriozitách a jestli vás zvířecí říše dokáže nachytat. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 11. 6. do 18:00. Vyhrát může každý, kdo správně zodpoví více než 80 % otázek.

Otázka 1/20

Proč má podle nových vědeckých teorií zebra pruhy?

Vyhrajte vouchery a užijte si večer plný chytré zábavy

Chytrý Kvíz

Odpovězte správně na otázky v Chytrém Kvízu a vyhrajte voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher využijete v libovolném podniku podle vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.

Chytrý Kvíz pořádá kvízové večery už od roku 2014. Ročně uspořádá kolem 7 000 kvízů po celém Česku a měsíčně si je přijde zahrát přibližně 25 000 lidí. Součástí celoročních aktivit je i Kvíz Open – největší jednodenní kvízový turnaj v Česku, jehož 3. ročník proběhl v únoru v brněnském Bobycentru.

Kromě toho Chytrý Kvíz pravidelně připravuje tematické speciály, firemní kvízy na míru či doprovodný program na kulturní festivaly a sportovní akce.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

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