Kvíz:

Jak se vyznáte v kávě, její přípravě a historii? Soutěžte o vouchery

6. února 2026

Tento kvíz se zaměřuje na fascinující svět kávy, od jejích historických počátků a pěstování až po moderní metody přípravy a vědecké zajímavosti. Prozkoumáte v něm různé odrůdy kávovníků, specifika pražení i detaily, které odlišují espresso od alternativních metod.

Partnerem soutěžního kvízu je Tchibo. Tři vylosovaní soutěžící získají poukaz na nákup v Tchibo v hodnotě 2000 Kč. Soutěžit můžete do pátku 13. 2. do 12 hodin.

Dárková karta Tchibo nabízí mnoho možností, jak si udělat radost. Můžete si dát třeba šálek skvělé kávy nebo některý z nápojů z kávového baru Tchibo, využít ji na nákup balené kávy a příslušenství pro domácí přípravu, nebo si vybrat z široké nabídky spotřebního zboží – od módy a dětských potřeb, přes dekorace a vychytávky pro domácnost až po sportovní potřeby.

V obchodech Tchibo najdete novou kolekci každý týden. Je jen na vás, co z pestré nabídky Tchibo zvolíte. A pokud raději nakupujete online, kartu uplatníte i na Tchibo.cz.

Otázka 1/20

Který stát je v současnosti největším producentem kávy na světě?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

