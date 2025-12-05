Při zimním houbaření nepřehlédněte březovník. Pro lepší imunitu i trávení

Zima už se letos rozhodně přihlásila o slovo, takže většina milovníků přírody i houbaření už chodí do lesa tak maximálně na procházku. Sběr hub pro ně prostě a jednoduše po uplynutí hlavní sezony skončil. Je to škoda, protože i v zimě se dá sbírat řada zajímavých druhů hub. Včetně nejedlého, ale léčivého choroše.
Březovník obecný se sbírá hlavně na podzim a v zimě.

Březovník obecný se sbírá hlavně na podzim a v zimě. | foto: Profimedia.cz

Typickým znakem je loupající se klobouk, vypadá trochu jako stará kožená...
Spodní část březovníku by měla být co nejsvětlejší, je to znak zdravé plodnice.
Sbírejte jen březovník, který vypadá zdravě a jehož plodnice jsou na řezu bílé.
Stará, již nepoužitelná plodnice březovníku
5 fotografií

Tradičně jde při zimním houbaření například o hlívu ústřičnou, strmělku mlženku, penízovku sametonohou, ale třeba právě i o březovník obecný (Piptoporus betulinus). Tuto houbu byste rozhodně neměli přehlédnout, i když smaženici ani řízek si z ní neuděláte. Je využitelná jinak.

Březovník obecný vždy měl své místo v lidovém léčitelství, jelikož nabízí řadu léčivých účinků. Obsahuje totiž hned několik důležitých sloučenin typu betulinu, fenolických látek či polysacharidů. Zmíněné látky pomáhají se zažíváním a působí protizánětlivě. Napomáhají i naší obranyschopnosti. Dokáže působit i proti žaludečním vředům a uvádí se, že působí i proti rakovině žaludku. Účinky houby potvrzují mnohé studie.

Březovník obecný, jeden z běžných léčivých chorošů

Březovník obecný se sbírá hlavně na podzim a v zimě.
Typickým znakem je loupající se klobouk, vypadá trochu jako stará kožená sedačka.
Spodní část březovníku by měla být co nejsvětlejší, je to znak zdravé plodnice.
Sbírejte jen březovník, který vypadá zdravě a jehož plodnice jsou na řezu bílé.
5 fotografií

Březovník poznáte snadno, protože znaků charakteristických pro tuto houbu je hned několik. Jak už název napovídá, najdeme ho výhradně na kmenech bříz, a to jak živých, tak i padlých či tlejících. Na břízách může však růst i troudnatec kopytovitý nebo rezavec šikmý (čaga) – též léčivé.

Využijte silné přírodní antibiotikum a připravte si česnekovou vodku

Jak březovník bezpečně poznat?

Charakteristická je pro horní část klobouku březovníku béžová, až jemná hnědá barva. Ze spodní části, kde jsou znatelné drobné rourky, by měl být maximálně béžový, ideálně bílý, až světle béžový. Třeň tato houba nemá, jelikož roste přímo ze dřeva.

Velmi typický je také loupající se povrch březovníku. Pokud po povrchu březovníku přejedeme prsty, zjistíme, že z něj budou upadávat malé částečky. V podstatě se drobně loupe, což jiné podobné houby nedělají. Jeho povrch nápadně připomíná loupající se starou koženou pohovku.

Březovník obecný (Piptoporus betulinus) roste v podstatě celoročně, nové plodnice však vyrážejí hlavně na podzim, proto se tradičně sbírá hlavně na podzim, ale i v zimě – kdy už oproti podzimu houba není tak měkká.

V případě březovníku je velmi důležité poznat, kdy se plodnice hodí ke sběru. Měla by mít béžovou barvu. Zespodu by měl být kvalitní březovník co nejsvětlejší, na první pohled musejí být patrné čistě bělavé rourky. Jestliže je tmavší, případně jsou na něm skvrny, tak určitě plodnici neberte, mohl by na ní parazitovat nedohub. A co je zásadní – na řezu musí být kvalitní březovník čistě bílý.

Jak se březovník zpracovává?

Zpracovat tuto houbu – vždy jen plodnice, které jsou na řezu bílé – lze hned několika způsoby. Záleží i na tom, jak ji chceme konzumovat. Připravuje se výluh z plátků, suší se a drtí na prášek přidávaný třeba do jogurtu, vyrábí se z něj tinktura, běžně dostupná i v obchodní síti.

Výluh z březovníku jako klasika, se popíjí v podstatě jako čaj. Stačí březovník nakrájet na menší kousky a nechat jej louhovat ve sklenici s vodou o teplotě kolem 50 stupňů Celsia. Právě do vody by se měly dostat ony potřebné látky, příznivé pro tělo. S popíjením začněte opatrně, březovník může mít projímavé účinky, dávkování si musí každý zkusit sám.

Na sušení se plodnice březovníku nakrájejí na malé kousky a suší v sušičce. Po usušení je nastrouháme na malinké částečky. Prášek z březovníku přímo neuděláme, ale pomocí mixéru ho lze rozmixovat a naplnit do uzavíratelných sklenic. V tomto stavu ho lze i konzumovat třeba přidáním do jogurtu. A nebo si ze sušeného březovníku připravit výluh.

Tinktura se dá doma vyrobit také. Stačí, když zalijeme kousky březovníku v malé skleničce minimálně 70% alkoholem. Po nějaké době odevzdá březovník potřebné látky – občas skleničku protřepejte – a slitou tinkturu můžeme používat jako prevenci nebo při různých neduzích.

Někdo dokonce březovník zavařuje. To se samozřejmě týká mladých plodnic březovníku – tzn. těch z podzimu – někteří houbaři jej klasicky nakládají do octového nálevu a pak konzumují. My doporučujeme zavařovat tradiční jedlé houby, kterých je přes sezonu dostatek. Je to spíš rarita, kterou u nejedlých hub nelze doporučit.

Pupeny umí zázraky. Gemmoterapie léčí i tam, kde nelze použít běžné léky
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

KVÍZ: Jak se vyznáte v rybářské terminogii?

Červenobílá nástraha přezdívaná „Slávista“ je dravčí klasikou.

Rybaření se věnují nejen sportovní rybáři, ale i ti, kdo se starají o to, aby ryb bylo v revírech stále dost. A také rybníkáři, kteří jsou často nedoceňovaní, ale bez kterých byste v obchodní síti...

Modeláři z Telfordu se představují. Podívejte se na lodě, tanky i kanóny

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři...

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...

Kotek udělá ze štěněte „pudla“ vyhledávačku divočáků. A myslivecké zkoušky

Prima, Farma Votky Kotka, 6. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, myslivost, hasiči

Je to tak. Haidée sice za měsíc zase o kus povyrostla, ale pořád trochu vypadá jako pudlík. Nicméně stává se z ní parťačka, která rodinu Vojty Kotka doprovází nejen na farmě. Vojta, který podlehl...

Letos Pohlreich v Ano, šéfe! napravoval 10 podniků. Mnohde se to povedlo

Zdeněk Pohlreich, Ano, šéfe! 2025, U Jelena, Drahotuše

Letošním podzimem prosvištělo deset premiérových dílů pořadu Ano, šéfe!, a tedy i deset osudů restauračních podniků. A také celé řady lidí, kteří se kolem takového podnikání musí otáčet. Aby vše...

Nejroztomilejší mazlíčci vyhráli prémiové české granule, hlasující knížky

Aktualizujeme
A co váš mazlíček? Vyšlete jeho foto do listopadového fotoduelu?

Další kolo soutěžní ankety o nejroztomilejší mazlíčky měsíce je u konce a my vám můžeme představit listopadové vítěze. Kdo se může radovat z krmiva z nové řady Brit Premium by Nature, jak v kočičí,...

Při zimním houbaření nepřehlédněte březovník. Pro lepší imunitu i trávení

Březovník obecný se sbírá hlavně na podzim a v zimě.

Zima už se letos rozhodně přihlásila o slovo, takže většina milovníků přírody i houbaření už chodí do lesa tak maximálně na procházku. Sběr hub pro ně prostě a jednoduše po uplynutí hlavní sezony...

5. prosince 2025

Hladová zvěř míří na mladé stromky. Osvědčené tipy omezí okus na minimum

týden obrazem fotografie, shín, vločky, srnec, srnka

S příchodem zimy a sněhové pokrývky rostou obavy zahrádkářů. Hladová zvěř – zajíci, srnky, hraboši či myši – se vrhají na jejich stromky. Okusují kůru a lýko, čímž hrozí celková likvidace stromů....

4. prosince 2025

Letos Pohlreich v Ano, šéfe! napravoval 10 podniků. Mnohde se to povedlo

Zdeněk Pohlreich, Ano, šéfe! 2025, U Jelena, Drahotuše

Letošním podzimem prosvištělo deset premiérových dílů pořadu Ano, šéfe!, a tedy i deset osudů restauračních podniků. A také celé řady lidí, kteří se kolem takového podnikání musí otáčet. Aby vše...

4. prosince 2025

Jako člen rodiny, ale neviditelný. Osobní kuchař už není jen doménou celebrit

Premium
Ráno vám udělá snídani, pak oběd a navrch i večeři o několika chodech. Služby...

Ráno vám udělá snídani, pak oběd a navrch i večeři o několika chodech. Služby soukromého kuchaře jsou v Česku čím dál populárnější. A nejen mezi zámožnými lidmi, popisuje magazín Víkend DNES.

3. prosince 2025

Krmení ptáků není jen o semínkách. Tyto věci v krmítku opravdu ocení

Z větviček a kokosové skořápky zase můžete vyrobit čistě přírodní krmítko pro...

Zimní měsíce jsou pro volně žijící ptáky kritické. Přikrmování jim může výrazně pomoci, ale jen pokud víte, jak na to. Správně zvolené krmivo, bezpečné krmítko a důsledná hygiena rozhodují o tom, zda...

3. prosince 2025

Péče o pokojové rostliny v zimě vyžaduje změnu režimu. Dodržte zásadní kroky

Pokojové rostliny to v zimě nemají jednoduché.

Krátké dny, suchý vzduch z topení a nižší intenzita světla dávají pokojovým rostlinám v zimě zabrat. Mnohé druhy omezují růst, špatně snášejí přelití a snadněji podléhají škůdcům. Přinášíme přehled...

3. prosince 2025

Stále zelená vánoční cesmína nakrmí ptáky a v živém plotu chrání před vetřelci

Prémium, cesmína, keř, strom, pěstování, bobule, ptáci

Stále zelený keř či strom se zajímavými plody, případně půvabně tvarovaná dřevina? Cesmíny bodují mnoha možnostmi využití a atraktivními kultivary, jejich větvičky oceníte i během adventu či Vánoc....

3. prosince 2025

Začíná prosincová hra o krmivo pro psy nebo kočky. Stačí poslat fotografii

Tři nejroztomilejší mazlíčci prosince 2025 si odnesou krmivo z nové řady Brit...

Poslední měsíc v roce, poslední letošní příležitost vyhrát na základě jediné fotografie kvalitní krmení pro psího nebo kočičího mazlíčka na pár měsíců. Ještě jste to nezkusili? Tak zalistujte...

2. prosince 2025

KVÍZ: Jak se vyznáte v rybářské terminogii?

Červenobílá nástraha přezdívaná „Slávista“ je dravčí klasikou.

Rybaření se věnují nejen sportovní rybáři, ale i ti, kdo se starají o to, aby ryb bylo v revírech stále dost. A také rybníkáři, kteří jsou často nedoceňovaní, ale bez kterých byste v obchodní síti...

vydáno 2. prosince 2025

Nejroztomilejší mazlíčci vyhráli prémiové české granule, hlasující knížky

Aktualizujeme
A co váš mazlíček? Vyšlete jeho foto do listopadového fotoduelu?

Další kolo soutěžní ankety o nejroztomilejší mazlíčky měsíce je u konce a my vám můžeme představit listopadové vítěze. Kdo se může radovat z krmiva z nové řady Brit Premium by Nature, jak v kočičí,...

1. prosince 2025  13:33

Přes zimu potřebujeme jíst jinak. Tělo se má pěkně prohřívat, ne chladit

Telecí vývar se zeleninou

Je normální, že na zimu měníme oblečení, obutí, stěhujeme se do tepla. A stejně důležité je přizpůsobit změně ročního období také jídelníček.

1. prosince 2025

Modeláři z Telfordu se představují. Podívejte se na lodě, tanky i kanóny

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři...

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...

1. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.