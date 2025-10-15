Alou na houby a pak s nimi hned do kuchyně. Manuál pro každého houbaře

Autor: ,
Houbaření je oblíbenou činností mnoha našinců, každý druhý Čech si rád občas zajde omrknout, zda rostou. A dokud nemrzne, teď se stále ještě dají najít i krásné hřiby. Když se zadaří, musíte s voňavým darem lesa nějak naložit, a to co nejdříve. Víte, jak na to? Vyzkoušet můžete třeba recept od Zdeňka Pohlreicha a zbytek hub usušit, zamrazit nebo naložit, víme jak.
Část 1/4

houbař, houbaření, košík, houby, křemenáč

Aktivní hledáček

Zpracování hub je jedna věc, ovšem nejdřív je nutné je najít. Houby mají obecně rády vlhko a teplo, v klidných dolinách na místech, kde příliš nefouká, s oblibou rostou v mechu. Tenhle základ každý houbař zná.

A vaše aktuální houbařské úlovky?

Užíváte si podzimní houbařské sezony a snažíte se využít každé volné chvíle, abyste vyrazili do lesa? Pochlubte se, jaké krasavice jste potkali a předveďte je ostatním čtenářům. Pořád totiž rostou.

Také platí, že kde jednou houby byly, budou nejspíš znovu. Naleziště si proto pamatujte a do lesa vyrazte ideálně pár dnů po dešti.

Nic pro ospalce

Zapálení houbaři obvykle vyrážejí do lesa ráno. Znamená to snad, že pokud nejste ranní ptáče, máte smůlu? Vůbec, jde spíš o to, že odpoledne může být po nájezdu jiných hledačů už málo hub. Nicméně ráno většinou nejsou houby unavené, ale rozhodně tužší a půvabnější.

