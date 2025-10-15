Aktivní hledáček
Zpracování hub je jedna věc, ovšem nejdřív je nutné je najít. Houby mají obecně rády vlhko a teplo, v klidných dolinách na místech, kde příliš nefouká, s oblibou rostou v mechu. Tenhle základ každý houbař zná.
A vaše aktuální houbařské úlovky?
Užíváte si podzimní houbařské sezony a snažíte se využít každé volné chvíle, abyste vyrazili do lesa? Pochlubte se, jaké krasavice jste potkali a předveďte je ostatním čtenářům. Pořád totiž rostou.
Také platí, že kde jednou houby byly, budou nejspíš znovu. Naleziště si proto pamatujte a do lesa vyrazte ideálně pár dnů po dešti.
Nic pro ospalce
Zapálení houbaři obvykle vyrážejí do lesa ráno. Znamená to snad, že pokud nejste ranní ptáče, máte smůlu? Vůbec, jde spíš o to, že odpoledne může být po nájezdu jiných hledačů už málo hub. Nicméně ráno většinou nejsou houby unavené, ale rozhodně tužší a půvabnější.
KVÍZ: Znáte dobře naše hřibovité houby?