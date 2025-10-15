Lanýže rostou i v Praze. Máme světový unikát, tvrdí pěstitel Beneš

Sbírání lanýžů je ve volné přírodě zakázané. Pod pokutou až 200 000 korun. Jsou však považované za gurmánskou pochoutku, čemuž odpovídá i jejich cena. Tahle houba má v českých zemích bohatou historii. „Nejstarší zmínky o pravých lanýžích v Evropě byly doposud spojované s Francií a Itálií, ale pocházejí překvapivě z Čech. První záznam o nich jsme našli už z roku 1360,“ říká Richard Beneš z Český lanýž Asociace, z. s., a jeden ze zakladatelů novodobého pěstování lanýžů u nás.

Lanýž vypadá jako černý kámen o průměru sedm centimetrů. Nebo spíše jako vrásčitá brambora…
Příroda předvedla s žilkováním a mramorováním lanýže geniální design. Má povrch velmi podobný zmenšenému ananasu.

V souvislosti s touto delikatesou, která roste přibližně 20 cm pod povrchem země, se hovoří hlavně o Francii nebo Itálii. Opravdu volně roste i v Česku?
Lanýž burgundský se v Česku přirozeně vyskytuje už odpradávna. A Praha je jediné hlavní město světa, o němž je známo, že na jeho území roste. Druhou věcí je, že klimatická změna nám jako lanýžářům přeje. Lanýž však není plodinou, kterou zasadíte – a hned budete mít úrodu. Je to pro lidi, co jsou ochotni čekat na úrodu v průměru osm let.

Kilogram lanýže burgundského počítáme za 15 000 korun, protože se rádi držíme při zemi.

