Nevzdávejte se naděje, s ochlazením není konec houbaření, říká mykoložka

Jak si to máme vyložit v současných ranních přízemních mrazících?

No tak, že ještě pořád houby mají snahu růst, že dokonce i tam, kde bylo v druhé půlce září a říjnu sucho, mají prostě snahu vylézat třeba malé hříbky. Například na Hradecku bylo obecně strašně sucho, ale právě dnes jsem v poradně viděla lidi s hříbky a klouzky, takže houby snahu mají. Je samozřejmě otázkou, co s tím udělá počasí, protože teď se ochladilo.

To nevypadá optimisticky...

N onevypadá, ale na druhou stranu jsme viděli, jak probíhalo září. V jeden čas se ochladilo, ale pak se vrátilo v podstatě ještě léto. Takže se teď sice ochladilo, ale teploty se klidně zase mohou vyhoupnout na nějakých 10, 12, 15 stupňů. A to ty houby úplně v pohodě můžou ještě růst.