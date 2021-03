Houby jsou pro rostliny nezbytné, posílají si přes ně varování, říká mykolog

Václavka smrková neboli Armillaria ostoyae. To je nejen houba, ale především největší organismus na světě. V národním parku Malheur v americkém Oregonu pokrývá jeden takový organismus plochu o velikosti deseti kilometrů čtverečních a je stár zřejmě několik tisíc let. | foto: Depositphotos

Houba, to zdaleka není jen noha a klobouk, jak si většina lidí představuje. Podstatná část „těla“ hub je našemu oku neviditelná, o to je však důležitější. Houby a rostliny si vzájemně předávají živiny a zdá se, že díky houbám funguje v lese cosi jako „internet“. Jak to funguje? O tom jsme si povídali s Petrem Kohoutem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.