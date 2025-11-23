Klíčovou roli v boji proti klimatické změně sehrávají houby a bakterie, protože napomáhají ukládání uhlíku z atmosféry do lesní půdy. Mezi houby nepatří jenom ty s nožičkou a kloboukem, ale také plísně, kvasinky a další.
Podle seznamu Highly Cited Researchers, který zahrnuje vysoce citované články podle databáze Web of Science, patříte k nejcitovanějším vědcům roku 2024. Čím jste tak zaujal svět?
Je to dáno tím, že náš obor je nyní středem zájmu, protože se dotýká globálních změn, biodiverzity a fungování ekosystémů. Ale samozřejmě k tomu, aby byl člověk nejcitovanější, již musejí jeho články vyčnívat nad ostatní, aby odborníkům přišly zajímavé. Jde totiž o citace vědců, nikoli například médií. Konkrétně v mém případě šlo o publikace v oboru mikrobiologie.
Díky houbám mohou vznikat nmodifikace antibiotik, jejichž použití je omezeno tím, že už jsou na ně rezistentní kmeny bakterií zvyklé. Když se trochu modifikují houbovými enzymy, rázem je to pro bakterie neznámá látka.