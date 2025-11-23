Těžké kovy v houbách už nejsou problém. Až na jedno místo, říká profesor Baldrian

Premium

Fotogalerie 8

Petr Baldrian | foto: Anna Kristová, MAFRA

Lubor Černohlávek
  16:00
Lesy je potřeba chránit, to ví každý. Pokrývají až 30 % zemského povrchu, což je 42 milionů kilometrů čtverečních, a zachytí 7,6 gigatuny oxidu uhličitého ročně. „Houby a bakterie žijící v půdě jsou k fungování lesů stejně důležité jako stromy a další nadzemní organismy,“ vysvětluje špička v oboru Petr Baldrian.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Klíčovou roli v boji proti klimatické změně sehrávají houby a bakterie, protože napomáhají ukládání uhlíku z atmosféry do lesní půdy. Mezi houby nepatří jenom ty s nožičkou a kloboukem, ale také plísně, kvasinky a další.

Podle seznamu Highly Cited Researchers, který zahrnuje vysoce citované články podle databáze Web of Science, patříte k nejcitovanějším vědcům roku 2024. Čím jste tak zaujal svět?
Je to dáno tím, že náš obor je nyní středem zájmu, protože se dotýká globálních změn, biodiverzity a fungování ekosystémů. Ale samozřejmě k tomu, aby byl člověk nejcitovanější, již musejí jeho články vyčnívat nad ostatní, aby odborníkům přišly zajímavé. Jde totiž o citace vědců, nikoli například médií. Konkrétně v mém případě šlo o publikace v oboru mikrobiologie.

Díky houbám mohou vznikat nmodifikace antibiotik, jejichž použití je omezeno tím, že už jsou na ně rezistentní kmeny bakterií zvyklé. Když se trochu modifikují houbovými enzymy, rázem je to pro bakterie neznámá látka.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy

atelier Flera, zahrada, Tomáš Klus, Tamara Klusová

Všechno začalo tím, když se Tamara Klusová zamilovala do starého ovocného sadu v bývalé chatové oblasti za Prahou. S Tomášem tehdy měli prvního caparta, to místo ve svahu a s krásným výhledem je...

I na podzim jste nosili z lesa košíky hub. Podívejte se na nejlepší úlovky

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich...

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich lesních úlovků. Tentokrát knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska vyhrává Lenka Macečková za fotografii hvězdovky...

KVÍZ: Kuskus, durum, kroupy. Jak se vyznáte v obilovinách a moukách?

ilustrační snímek

Bez obilovin se náš jídelníček neobejde. Ať už pečete chleba, vaříte knedlíky, anebo dáte přednost pro nás exotičtějším surovinám, jako je quinoa nebo durum. Každopádně většinou patří do stejné...

Na Kotka dolehl průjem u ovcí, zatopená farma i radost ze základů domu

Prima, Farma Votky Kotka, 5. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce. průjem, vrtání...

Průběžné budování farmy i sítí a základů pro rodinný dům, do toho péče o zvířata a boj s nevyzpytatelným počasím i mokřinami na pozemku. To už vám na rodinu moc času nezbývá, což si Vojta Kotek...

Máte zryto? Pokud jste to ještě nestihli, pro půdu se dá nerytím udělat víc

Rýt, či nerýt?

Rýt, či nerýt? Kdo na podzim pořádně neotočil rýčem vrchní vrstvu půdy na každém záhonu, neměl hotovo. Zarýval se tak i hnůj, podzimní hnojení je důležité. Ale ani to není potřeba. Rýč se prostě v...

Těžké kovy v houbách už nejsou problém. Až na jedno místo, říká profesor Baldrian

Premium
Petr Baldrian

Lesy je potřeba chránit, to ví každý. Pokrývají až 30 % zemského povrchu, což je 42 milionů kilometrů čtverečních, a zachytí 7,6 gigatuny oxidu uhličitého ročně. „Houby a bakterie žijící v půdě jsou...

23. listopadu 2025

Zázrak pro týrané „čarodějnické“ kočky. Dostaly jména po filmových hvězdách

Boq Woodsman s ošetřovatelkou

Devět koček, které někdo krutě pohodil v jediné síťované přepravce u rušné silnice v Herefordshire, má nyní naději na lepší život. Zasloužil se o to laskavý pár z řad veřejnosti, veterinář a tým...

23. listopadu 2025

Pachatel se nacpal do velmi malé skříňky, nenapadlo nás to, vypráví psovodka

Premium
Tereza Syslová vystudovala Policejní akademii a u pražského útvaru slouží přes...

Víte, co mají společného Cassius Clay a Frisco? Ne, nejde o oblíbený nápoj slavného boxera. Oba jsou policejní psi a na pražském útvaru slouží se svou psovodkou Terezou Syslovou. „Na maďarsko-srbské...

22. listopadu 2025

Na Kotka dolehl průjem u ovcí, zatopená farma i radost ze základů domu

Prima, Farma Votky Kotka, 5. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce. průjem, vrtání...

Průběžné budování farmy i sítí a základů pro rodinný dům, do toho péče o zvířata a boj s nevyzpytatelným počasím i mokřinami na pozemku. To už vám na rodinu moc času nezbývá, což si Vojta Kotek...

22. listopadu 2025

I na podzim jste nosili z lesa košíky hub. Podívejte se na nejlepší úlovky

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich...

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich lesních úlovků. Tentokrát knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska vyhrává Lenka Macečková za fotografii hvězdovky...

21. listopadu 2025

Máte zryto? Pokud jste to ještě nestihli, pro půdu se dá nerytím udělat víc

Rýt, či nerýt?

Rýt, či nerýt? Kdo na podzim pořádně neotočil rýčem vrchní vrstvu půdy na každém záhonu, neměl hotovo. Zarýval se tak i hnůj, podzimní hnojení je důležité. Ale ani to není potřeba. Rýč se prostě v...

21. listopadu 2025

Světový unikát. V Plzni se z jednoho vejce vylíhla dvojčata varanů modrých

Chovatel Filip Hais představuje mláďata vzácného varana modrého, dvě ze tří se...

Plzeňská zoologická zahrada se pyšní novými přírůstky. Těmi jsou tři mláďata vzácných varanů modrých. Zoo si navíc připsala světový unikát. Z jednoho vajíčka se totiž vylíhla dvě jednovaječná...

20. listopadu 2025  14:47

Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy

atelier Flera, zahrada, Tomáš Klus, Tamara Klusová

Všechno začalo tím, když se Tamara Klusová zamilovala do starého ovocného sadu v bývalé chatové oblasti za Prahou. S Tomášem tehdy měli prvního caparta, to místo ve svahu a s krásným výhledem je...

20. listopadu 2025

NASA, Napoleon a tajná botanická chyba, která změnila svět. Vesmírný květák

Zelenina, květák, rozkrojený, růžičky

Na první pohled se zdá, že NASA a karfiol nemohou mít nic společného. Pokud se ale na tyto dva subjekty podíváte optikou vědy, zjistíte, že tu spojitost je. Jednou z nich je skutečnost, že vesmírná...

20. listopadu 2025

Vynálezce propisky inspirovalo cvrnkání kuliček. Úspěch slavil nejdřív u armády

Premium
Maďarské jméno László Bíró nejspíš neznáte, jeho vynález – kuličkové pero –...

Maďarské jméno László Bíró nejspíš neznáte, jeho vynález – kuličkové pero – však byl převratný. Na psaní se používá už téměř století, píše magazín Víkend DNES.

19. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Co dělat s věcmi po babičce? Můžete je darovat nebo uložit do skladových boxů

Ve spolupráci
Re-use zařízení v Hranicích funguje už téměř tři roky, měsíčně do něj zavítá...

Člověk se nerad vzdává vzpomínek na své blízké, jenže městské byty nejsou nafukovací. Přitom se nabízí spousta možností, jak památky uchovat pro budoucí generace, případně jim vdechnout nový život....

19. listopadu 2025

Houby sytí i léčí, sloužily šamanům. Také otrávily krále či Napoleonův pluk

Ať žijí houby

Lidstvo provázejí po staletí a posedlí jimi jsme i my dnes. Češi jsou zřejmě nejvášnivějšími houbaři na světě, to je všeobecně známo, na houbách si i rádi pochutnáváme. Využívají se také k léčení....

19. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.