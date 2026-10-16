Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Penízovka zmrzne a roste dál. Do košíku však nepatří každá zmrzlá houba

Natálie Brabcová
  5:00
První mrazíky ještě neznamenají konec houbařské sezony. Některé druhy rostou...

První mrazíky ještě neznamenají konec houbařské sezony. Některé druhy rostou dál a jiné přicházejí na řadu právě s chladnějším počasím. | foto: Depositphotos

Václavka obecná roste často v početných trsech na pařezech, kořenech a kmenech...
Na sběr zmrzlé hlívy, která mnohdy roste dost vysoko na kmeni, je dobré vyrazit...
Penízovka sametonohá. Nejčastější nález v prosinci, přezdívá se jí též vánoční...
Hlíva ústřičná
7 fotografií
Teploty už padají k nule, ale košík ještě na půdu neuklízejte. První mrazíky totiž nemusí znamenat konec houbařské sezony. Některé houby chlad zastaví, jiné ho zvládnou bez větších problémů a pár jedlých druhů přichází na řadu právě teď. Které tedy hledat a kdy se ještě vyplatí vyrazit do lesa?

Obsah

Jeden mrazík les neumlčí

První slabý ranní mráz neznamená, že se ze dne na den zastaví veškerý růst hub. Hodně záleží na tom, jak nízko teplota klesne, jak dlouho mráz vydrží, kolik je v půdě vláhy a také o jaký druh jde.

Velký nástup hub může teprve přijít, říká mykoložka. Kdy bude hub nejvíc?

Nejcitlivější bývají samotné plodnice. Po chladných nocích mohou změknout, ztmavnout, zesklovatět nebo začít rychleji chátrat. Česká mykologická společnost například upozorňuje, že pozdní plodnice hřibovitých hub mohou být po mrazivých nocích už natolik poškozené, že se do kuchyně nehodí.

Pod zemí je ale situace jiná. To, co v lese sbíráme, je jen plodnice. Podhoubí zůstává ukryté v půdě nebo ve dřevě, takže poškození plodnic mrazem ještě neznamená, že houba z lesa zmizela.

Pošlete své houbařské úlovky

Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu, a připište lokalitu, odkud jste přinesli své úlovky. Nechceme po vás, abyste prozradili dopodrobna „své místečko“, ale napište alespoň oblast. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít, a pár slov o tom, jak a za jakých okolností se to povedlo. Děkujeme.

Když se znovu oteplí, houby mohou pokračovat

Jedna mrazivá noc ještě nic neznamená. Důležitější je, jaké počasí vydrží několik dní po sobě.

Pokud po slabém ochlazení přijde mírnější a vlhké počasí, mohou se některé podzimní druhy znovu objevit. Pro růst hub je totiž zásadní především dostatek vláhy a vhodná teplota. ČHMÚ při odhadu podmínek pro růst hub sleduje hlavně to, kolik vláhy se v půdě nahromadilo během předchozích 30 dnů a jaké byly průměrné teploty v posledním týdnu.

Ani začátek října zatím nevypadá na rychlý nástup zimy. Podle měsíčního výhledu ČHMÚ mají být první dva týdny od 5. do 18. října teplotně průměrné až nadprůměrné. Místy ale může být v noci výrazně chladněji a při zemi může teplota klesnout níž než ve dvou metrech, kde se standardně měří teplota vzduchu.

Pravděpodobnost růstu mykorhizních hub v Česku k 6. říjnu 2026 podle ČHMÚ.

Václavky teď rostou ve velkém

Jednou z typických podzimních hub jsou václavky. Jejich hlavní období přichází právě s chladnějším počasím kolem konce září a pokračovat mohou během podzimu. Rostou často ve velkých trsech na pařezech, kořenech nebo kmenech stromů.

Na václavky většinou nenarazíte po jedné. Často jich roste celý trs pohromadě.

Václavky ale není dobré jen krátce podusit. Česká mykologická společnost doporučuje václavky vařit nebo dusit alespoň 30 minut. Pokud zůstanou nedostatečně tepelně upravené, mohou způsobit zažívací potíže.

Václavka obecná patří k typickým podzimním houbám a často roste ve velkých trsech.

Liška nálevkovitá se chladu jen tak nezalekne

Lišku obecnou si většina lidí spojuje hlavně s létem a začátkem podzimu. V chladnější části roku ale stojí za povšimnutí i její příbuzná liška nálevkovitá.

Je menší, štíhlejší a má šedohnědý až hnědavý klobouk se žlutavou nohou. Liška nálevkovitá patří mezi houby, které můžete v lese najít i pozdě na podzim. Česká mykologická společnost uvádí, že roste od srpna až do listopadu, často ve větším množství pod smrky a buky.

Liška nálevkovitá roste často ve skupinách a v lese ji můžete najít až do listopadu.

Šťavnatce mrazíky nevadí. Naopak

Jestli existuje houba, jejíž jméno k tomuto období dokonale sedí, je to šťavnatka pomrazka.

Objevuje se typicky koncem podzimu a začátkem zimy, často právě po prvních mrazech. Najít ji můžete od října do prosince pod borovicemi, zejména na kyselejších a písčitých půdách. Má hnědý až olivově hnědý slizký klobouk, bělavé lupeny, které postupně žloutnou, a světle žlutou nohu.

Je jedlá a díky tomu, že roste až pozdě na podzim, patří mezi zajímavé houby pro zkušenější houbaře.

Šťavnatka pomrazka se objevuje hlavně na konci podzimu, často až po prvních mrazech.

Čirůvku fialovou nepřehlédnete

Čirůvka fialová patří k nápadnějším podzimním houbám. Mladé plodnice mohou mít výrazně fialový klobouk, lupeny i nohu.

Věděli jste, že?

Čirůvka fialová nepatří na talíř syrová. Česká mykologická společnost upozorňuje, že za syrova je mírně jedovatá a bezpečná je až po správné tepelné úpravě

Roste od září až do příchodu mrazů, a to v listnatých i jehličnatých lesích, parcích, sadech nebo zahradách. Často se objevuje ve skupinách a někdy vytváří i takzvané čarodějné kruhy.

Tady už je ale potřeba větší opatrnost. Fialově zbarvených hub je víc a jen podle barvy je bezpečně nepoznáte.

Čirůvka fialová upoutá výraznou fialovou barvou klobouku, lupenů i třeně. Je jedlá, ale před konzumací se doporučuje důkladná tepelná úprava.

Hlíva přichází, když ostatní houby mizí

S postupujícím podzimem má smysl přestat hledět jen na zem a začít si více všímat kmenů a pařezů.

Hlíva ústřičná roste především od října do prosince a během mírné zimy se může objevovat až do jara. Typicky vyrůstá ve větších trsech na kmenech a pařezech listnatých stromů, například buků, topolů, lip nebo bříz. Chladnější počasí jí vyhovuje. Zatímco klasických hřibů v lese ubývá, její sezona může teprve začínat.

Hlíva ústřičná je známá dřevokazná houba, která je ceněna mimo jiné pro svůj pozitivní vliv na imunitu.

Penízovka zmrzne, rozmrzne a roste dál

Při sběru je ale nutná jistota. V pozdním podzimu se může splést mimo jiné se smrtelně jedovatou čepičatkou jehličnanovou.

Penízovka sametonohá už patří mezi skutečně zimní houby. Nejčastěji ji najdete od listopadu do března na odumřelém dřevě listnatých stromů. Má medově žlutý až oranžový klobouk a tmavou sametovou nohu.

Mráz ji nemusí zastavit. Plodnice mohou zmrznout a po oblevě pokračovat v růstu. Právě proto se s ní dá vyrazit do lesa i v době, kdy už jiné houby dávno zmizely.

Penízovku sametonohou mohou lidé až zhruba do března najít na tlejících listnatých stromech. Je chutná a má léčivé účinky.

Ne každá zmrzlá houba patří do košíku

To, že některé houby mráz zvládnou, ještě neznamená, že je dobré sbírat všechno, co po studené noci v lese najdete.

U běžných podzimních druhů může mráz plodnice poškodit. Pokud je houba rozměklá, nadměrně vlhká, zapáchá nebo už začíná hnít, nechte ji v lese. Česká mykologická společnost upozorňuje, že po chladných nocích mohou být například hřibovité houby už pro kuchyňské využití nevhodné.

Výjimkou jsou druhy, které jsou na mráz přirozeně přizpůsobené, například penízovka sametonohá. Ani u nich ale samozřejmě nesbírejte staré nebo rozkládající se plodnice.

Houbařské žně? Úrodu mohou překazit mrazíky. Mykoložka radí, na co si dát pozor

Má tedy ještě cenu vzít košík?

Ano. Jeden ranní mrazík ještě neznamená, že je po houbařské sezoně. Jen se mění to, co v lese hledáte.

Na začátku chladnějšího období můžete stále narazit na václavky, lišku nálevkovitou nebo některé čirůvky. S dalším ochlazením přicházejí šťavnatka pomrazka, hlíva ústřičná a nakonec i penízovka sametonohá.

Netradiční upoutávka. Metrákové hřiby v ulicích lázní lákají na výstavu hub

Že má houbaření smysl i na začátku října, potvrzuje i program České mykologické společnosti. V těchto dnech se v několika městech konají výstavy čerstvě nalezených hub a v Praze se představují druhy, které právě teď v přírodě rostou.

Platí ale stejné pravidlo jako po celý rok. Do košíku dávejte jen houby, které bezpečně poznáte a jsou v dobrém stavu. U pozdně podzimních druhů je to ještě důležitější, protože některé z nich už běžný houbař nemusí dobře znát.

Co se po prvních mrazících ještě vyplatí hledat

Po ochlazení už v lese nenajdete všechno, co v září, ale několik jedlých druhů pořád roste dál.

Které houby rostou na podzim a v zimě
HoubaKdy ji hledatCo čekat s příchodem chladu
Václavkyzáří až listopadhlavní sezona připadá na chladnější podzim
Liška nálevkovitásrpen až listopaddobře snáší chlad i slabší mrazíky
Šťavnatka pomrazkaříjen až prosinectypicky se objevuje po prvních mrazech
Čirůvka fialovázáří až do nástupu mrazůroste až do příchodu mrazivého počasí
Hlíva ústřičnáříjen až prosinec, při mírné zimě až do jarapatří k typickým houbám chladné části roku
Penízovka sametonohálistopad až březenmůže zmrznout a po rozmrznutí pokračovat v růstu

Pět kilo hřibů a co dál? Jak je usušit i zamrazit, aby vydržely až do zimy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Svaly, kšandy a roztomilá zvířata. Australští hasiči se svlékli pro kalendář

Australští hasiči se znovu svlékli pro dobrou věc a nafotili svůj už ikonický...

Australští hasiči se znovu svlékli pro dobrou věc a nafotili svůj už ikonický kalendář. Jistě si tím vyslouží u nejedné ženy (či muže) obdivné a zamilované pohledy, protože toto nejsou jen tak nějací...

Co nosili pošťáci v kabelách? Unikátní fotky i „lechtivé“ pohlednice

Světový den pošty se připomíná každý rok 9. října, jako připomínka vzniku...

Světový den pošty se připomíná každý rok 9. října, jako připomínka vzniku světové poštovní unie (UPU) v roce 1874 ve švýcarském Bernu. Podívejte se na unikátní historické snímky poštovních...

Houbařské šílenství v Česku. Podívejte se na 50 nejkrásnějších úlovků

Červená krasavice muchomůrka červená

Úlovky z českých lesů berou dech a ukazují, v jak hojné míře v posledních dnech rostly houby. Bohužel, když se teď podíváte do aktuální mapy, mnoho optimismu nenasbíráte. Naši čtenáři se podělili o...

Kde rostou houby: mapa ČHMÚ zčervenala, zelená zůstala jen tři místa

ilustrační snímek

Podzimní houbařská vlna v Česku odeznívá. Celorepublikový průměr mykoindexu klesl je na 22 bodech ze 100 a na většině území jsou teď podmínky pro růst hub špatné. Červeně svítí i mapa...

Pohlreich s Mexikáncem křísili v Ano, šéfe! mexickou restauraci bez chuti

Prima TV, Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Plzeň, PANCHO

Když Zdeněk Pohlreich dorazil začátkem letošního léta na plzeňské Slovany, našel skomírající mexickou restauraci, kde na bohaté dekorace doslova usedal prach, a v kuchyni to jelo sice rychle, ale bez...

Penízovka zmrzne a roste dál. Do košíku však nepatří každá zmrzlá houba

První mrazíky ještě neznamenají konec houbařské sezony. Některé druhy rostou...

Teploty už padají k nule, ale košík ještě na půdu neuklízejte. První mrazíky totiž nemusí znamenat konec houbařské sezony. Některé houby chlad zastaví, jiné ho zvládnou bez větších problémů a pár...

16. října 2026

Suvenýr, který může napáchat velké škody: proč si z dovolené nevozit rostliny

Ve spolupráci
Utrhnuté rostlinky i semínka z exotické dovolené mohou ukrývat škůdce a původce...

Kvetoucí rostlina z thajského tržiště, její část utrženou u hotelového bazénu nebo pár semínek do zahrady. Zdánlivě nevinná vzpomínka na exotickou dovolenou může ukrývat škůdce či původce chorob,...

16. října 2026

Chystáte psa na chladnější dny? Pozor na chyby v krmení i náhlý posun času

ilustrační snímek

Prázdniny skončily, sluníčka postupně ubývá a změna času se neúprosně blíží. Podobně jako se my lidé vracíme do běžné pracovní rutiny, také naši domácí mazlíčci postupně přecházejí na podzimní...

16. října 2026

Pohlreich v Ano, šéfe! dovedl hobby kuchaře na venkově k vymazlené kuchyni

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Jenčice, restaurace U kaštanu

Malebná hospůdka s venkovní zahrádkou a profi kuchyní čisťounkou jako klícka. To našel Zdeněk Pohlreich v Jenčicích na další štaci aktuální řady Ano, šéfe! 2026.

16. října 2026

Hlasujte pro roztomilé mazlíčky, v říjnu hrají o pěknou zásobu kvalitního krmení

Je tu říjen a s ním další kolo fotoduelu Nejroztomilejší mazlíček. Vítěze...

Říjnové hlasování v anketě plné fotografií roztomilých mazlíčků odstartovalo a každý svým hlasem může ovlivnit, kteří tři z nich vyhrají kvalitní krmivo, pamlsky a hračky německé značky Josera. A to...

1. října 2026,  aktualizováno  15. 10. 11:30

Kněžice si na podzim hledají zimoviště v bytech. Zůstat u vás mohou až do jara

Kněžice mramorovaná

Kněžice mramorovaná, invazní ploštice z východní Asie, si v říjnu hledá zimoviště v bytech a domech. Neláká ji jídlo ani nepořádek, jen teplo. Neublíží vám ani nic nezničí, při vyrušení nebo...

15. října 2026  10:02

Houbařské šílenství v Česku. Podívejte se na 50 nejkrásnějších úlovků

Červená krasavice muchomůrka červená

Úlovky z českých lesů berou dech a ukazují, v jak hojné míře v posledních dnech rostly houby. Bohužel, když se teď podíváte do aktuální mapy, mnoho optimismu nenasbíráte. Naši čtenáři se podělili o...

15. října 2026

Kotek stíhá točit i žít po farmářsku. S druhou řadou seriálu se vrhá na bio

Prima, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek

Vlastně je to taková dokumentární reality show, protože mapuje budování farmy krok za krokem v konfrontaci s lehce naivními sny a drsnou realitou. Na farmě nikdy nevíte, co další den přinese, ať se...

15. října 2026

Vyhřívaná podlaha, absolutní čistota. Levhartice se v zoo stará o čerstvá mláďata

Levharti cejlonští v ostravské zoo.

Zatím jen kamerami sledují chovatelé ostravské zoo porodní brloh samice levharta cejlonského. Ta v sobotu časně zrána porodila dvě mláďata. O čerstvé potomky se matka vzorně stará, je zkušenou...

14. října 2026  11:47

V týdnu hrozí přízemní mrazíky. Práce na zahradě, které musíte stihnout

Udělejte si z podzimních zahradních prací terapii. Zahrada vám poděkuje,...

První podzimní mráz dokáže během jediné noci ukončit sezonu rostlinám, které ještě den předtím vypadaly zdravě. Jakmile předpověď počasí naznačí, že teploty v noci nebo k ránu mohou klesnout pod...

14. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak zazimovat chatu a chalupu. Vypusťte vodu a zkontrolujte pojištění

Na jaře by se vám mohl ukázat hrozný obrázek.

Zavřít okenice, zamknout dveře a odvézt potraviny před zimou nestačí. Pokud má chata nebo chalupa zůstat několik měsíců prázdná, její majitel by měl vypustit vodu, zabezpečit všechna přístupová místa...

14. října 2026

Svaly, kšandy a roztomilá zvířata. Australští hasiči se svlékli pro kalendář

Australští hasiči se znovu svlékli pro dobrou věc a nafotili svůj už ikonický...

Australští hasiči se znovu svlékli pro dobrou věc a nafotili svůj už ikonický kalendář. Jistě si tím vyslouží u nejedné ženy (či muže) obdivné a zamilované pohledy, protože toto nejsou jen tak nějací...

14. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.