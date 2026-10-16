Jeden mrazík les neumlčí
První slabý ranní mráz neznamená, že se ze dne na den zastaví veškerý růst hub. Hodně záleží na tom, jak nízko teplota klesne, jak dlouho mráz vydrží, kolik je v půdě vláhy a také o jaký druh jde.
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Nejcitlivější bývají samotné plodnice. Po chladných nocích mohou změknout, ztmavnout, zesklovatět nebo začít rychleji chátrat. Česká mykologická společnost například upozorňuje, že pozdní plodnice hřibovitých hub mohou být po mrazivých nocích už natolik poškozené, že se do kuchyně nehodí.
Pod zemí je ale situace jiná. To, co v lese sbíráme, je jen plodnice. Podhoubí zůstává ukryté v půdě nebo ve dřevě, takže poškození plodnic mrazem ještě neznamená, že houba z lesa zmizela.
Pošlete své houbařské úlovky
Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu, a připište lokalitu, odkud jste přinesli své úlovky. Nechceme po vás, abyste prozradili dopodrobna „své místečko“, ale napište alespoň oblast. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít, a pár slov o tom, jak a za jakých okolností se to povedlo. Děkujeme.
Když se znovu oteplí, houby mohou pokračovat
Jedna mrazivá noc ještě nic neznamená. Důležitější je, jaké počasí vydrží několik dní po sobě.
Pokud po slabém ochlazení přijde mírnější a vlhké počasí, mohou se některé podzimní druhy znovu objevit. Pro růst hub je totiž zásadní především dostatek vláhy a vhodná teplota. ČHMÚ při odhadu podmínek pro růst hub sleduje hlavně to, kolik vláhy se v půdě nahromadilo během předchozích 30 dnů a jaké byly průměrné teploty v posledním týdnu.
Ani začátek října zatím nevypadá na rychlý nástup zimy. Podle měsíčního výhledu ČHMÚ mají být první dva týdny od 5. do 18. října teplotně průměrné až nadprůměrné. Místy ale může být v noci výrazně chladněji a při zemi může teplota klesnout níž než ve dvou metrech, kde se standardně měří teplota vzduchu.
Václavky teď rostou ve velkém
Jednou z typických podzimních hub jsou václavky. Jejich hlavní období přichází právě s chladnějším počasím kolem konce září a pokračovat mohou během podzimu. Rostou často ve velkých trsech na pařezech, kořenech nebo kmenech stromů.
Na václavky většinou nenarazíte po jedné. Často jich roste celý trs pohromadě.
Václavky ale není dobré jen krátce podusit. Česká mykologická společnost doporučuje václavky vařit nebo dusit alespoň 30 minut. Pokud zůstanou nedostatečně tepelně upravené, mohou způsobit zažívací potíže.
Liška nálevkovitá se chladu jen tak nezalekne
Lišku obecnou si většina lidí spojuje hlavně s létem a začátkem podzimu. V chladnější části roku ale stojí za povšimnutí i její příbuzná liška nálevkovitá.
Je menší, štíhlejší a má šedohnědý až hnědavý klobouk se žlutavou nohou. Liška nálevkovitá patří mezi houby, které můžete v lese najít i pozdě na podzim. Česká mykologická společnost uvádí, že roste od srpna až do listopadu, často ve větším množství pod smrky a buky.
Šťavnatce mrazíky nevadí. Naopak
Jestli existuje houba, jejíž jméno k tomuto období dokonale sedí, je to šťavnatka pomrazka.
Objevuje se typicky koncem podzimu a začátkem zimy, často právě po prvních mrazech. Najít ji můžete od října do prosince pod borovicemi, zejména na kyselejších a písčitých půdách. Má hnědý až olivově hnědý slizký klobouk, bělavé lupeny, které postupně žloutnou, a světle žlutou nohu.
Je jedlá a díky tomu, že roste až pozdě na podzim, patří mezi zajímavé houby pro zkušenější houbaře.
Čirůvku fialovou nepřehlédnete
Čirůvka fialová patří k nápadnějším podzimním houbám. Mladé plodnice mohou mít výrazně fialový klobouk, lupeny i nohu.
Věděli jste, že?
Čirůvka fialová nepatří na talíř syrová. Česká mykologická společnost upozorňuje, že za syrova je mírně jedovatá a bezpečná je až po správné tepelné úpravě
Roste od září až do příchodu mrazů, a to v listnatých i jehličnatých lesích, parcích, sadech nebo zahradách. Často se objevuje ve skupinách a někdy vytváří i takzvané čarodějné kruhy.
Tady už je ale potřeba větší opatrnost. Fialově zbarvených hub je víc a jen podle barvy je bezpečně nepoznáte.
Hlíva přichází, když ostatní houby mizí
S postupujícím podzimem má smysl přestat hledět jen na zem a začít si více všímat kmenů a pařezů.
Hlíva ústřičná roste především od října do prosince a během mírné zimy se může objevovat až do jara. Typicky vyrůstá ve větších trsech na kmenech a pařezech listnatých stromů, například buků, topolů, lip nebo bříz. Chladnější počasí jí vyhovuje. Zatímco klasických hřibů v lese ubývá, její sezona může teprve začínat.
Penízovka zmrzne, rozmrzne a roste dál
Při sběru je ale nutná jistota. V pozdním podzimu se může splést mimo jiné se smrtelně jedovatou čepičatkou jehličnanovou.
Penízovka sametonohá už patří mezi skutečně zimní houby. Nejčastěji ji najdete od listopadu do března na odumřelém dřevě listnatých stromů. Má medově žlutý až oranžový klobouk a tmavou sametovou nohu.
Mráz ji nemusí zastavit. Plodnice mohou zmrznout a po oblevě pokračovat v růstu. Právě proto se s ní dá vyrazit do lesa i v době, kdy už jiné houby dávno zmizely.
Ne každá zmrzlá houba patří do košíku
To, že některé houby mráz zvládnou, ještě neznamená, že je dobré sbírat všechno, co po studené noci v lese najdete.
U běžných podzimních druhů může mráz plodnice poškodit. Pokud je houba rozměklá, nadměrně vlhká, zapáchá nebo už začíná hnít, nechte ji v lese. Česká mykologická společnost upozorňuje, že po chladných nocích mohou být například hřibovité houby už pro kuchyňské využití nevhodné.
Výjimkou jsou druhy, které jsou na mráz přirozeně přizpůsobené, například penízovka sametonohá. Ani u nich ale samozřejmě nesbírejte staré nebo rozkládající se plodnice.
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Má tedy ještě cenu vzít košík?
Ano. Jeden ranní mrazík ještě neznamená, že je po houbařské sezoně. Jen se mění to, co v lese hledáte.
Na začátku chladnějšího období můžete stále narazit na václavky, lišku nálevkovitou nebo některé čirůvky. S dalším ochlazením přicházejí šťavnatka pomrazka, hlíva ústřičná a nakonec i penízovka sametonohá.
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Že má houbaření smysl i na začátku října, potvrzuje i program České mykologické společnosti. V těchto dnech se v několika městech konají výstavy čerstvě nalezených hub a v Praze se představují druhy, které právě teď v přírodě rostou.
Platí ale stejné pravidlo jako po celý rok. Do košíku dávejte jen houby, které bezpečně poznáte a jsou v dobrém stavu. U pozdně podzimních druhů je to ještě důležitější, protože některé z nich už běžný houbař nemusí dobře znát.
Co se po prvních mrazících ještě vyplatí hledat
Po ochlazení už v lese nenajdete všechno, co v září, ale několik jedlých druhů pořád roste dál.
|Houba
|Kdy ji hledat
|Co čekat s příchodem chladu
|Václavky
|září až listopad
|hlavní sezona připadá na chladnější podzim
|Liška nálevkovitá
|srpen až listopad
|dobře snáší chlad i slabší mrazíky
|Šťavnatka pomrazka
|říjen až prosinec
|typicky se objevuje po prvních mrazech
|Čirůvka fialová
|září až do nástupu mrazů
|roste až do příchodu mrazivého počasí
|Hlíva ústřičná
|říjen až prosinec, při mírné zimě až do jara
|patří k typickým houbám chladné části roku
|Penízovka sametonohá
|listopad až březen
|může zmrznout a po rozmrznutí pokračovat v růstu
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