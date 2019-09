Přežijte smaženici ve zdraví. Některé otravy mohou být zákeřné

Houby sbíráme pro radost. Jíme je, když nám chutnají. A všichni víme, že do košíku patří jen to, co člověk bezpečně zná. Jenže někdy se tam dostanou i ty, které mohou přivodit zdravotní problémy. Co se vám stane, pokud sníte jednu z nebezpečných hub, připomíná příloha DOMA DNES.