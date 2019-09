V pátek jsme vás vyzvali, ať posíláte obrázky vašich houbařských úlovků. Vaše dokumentace ukazuje, že podzimní sezona skutečně začala a téměř nikdo nepřichází z lesa s prázdnou. Formulář pro vložení vašich příspěvků najdete uvnitř článku. Komentář čtenáře této fotografie: šli jsme z nudy do lesa, mysleli jsme si, že nerostou, bylo sucho, ovšem to, co na nás v lese čekalo...

Autor: Archiv čtenáře