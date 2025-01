Houby jsou pro sazenice živou vodou. Zatím je lesníci často neznají

„Zkoušíme to třetím rokem. Ujímavost sazenic a další růst je potom výrazně lepší. Po kůrovci, kdy vznikly velké plochy, sazenicím nedělá dobře, když jsou hodně osluněné. Jedna ze schopností houby je, že sazenice je vitálnější a dokáže líp snášet stres,“ vysvětluje lesník Jindřich Pávek, který se stará o lesy v oblasti severozápadních Čech.

Tuto metodu už používají v zahraničí, u nás provedl výzkum například Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v Jílovišti-Strnadech. Není to ovšem zadarmo, sazenička je zhruba o dvě koruny dražší. Jenže pokud se počítá, že se běžně ujme zhruba 50 % sazenic, pak u těchto „obohacených“ je to 80 %.

„Druhá věc je, že spousta lidí to zatím nezná, v lese se houby začínají nějakým způsobem objevovat jako inovativní prvek. A my se snažíme lidi oslovovat a vysvětlovat jim, co jim mohou přinést. Že sice za sazenici zaplatí trochu víc, ale vrátí se jim to v tom, že v konečném důsledku těch sazenic budou potřebovat méně,“ říká Pávek.

Mykorhizní houby lze pro tento účel získat snadno, prodávají se po celém světě, dokonce je můžete koupit i v hobbymarketu. Do školek v severních Čechách je dodává přímo laboratoř, která se účastnila výzkumu.

Existují dva druhy mykorhizních hub. „Mohou používat ektomykorhizní houby a ty se kultivují normálně v laboratoř, v laboratorních podmínkách nebo v provozních podmínkách jako na médiích. Nemusí se pěstovat všude jako na kořenech nějakých rostlin, na rozdíl od endomykorhizních, kdy se musí napěstovávat na matriční rostlině v symbióze. Výzkum spočíval v tom, že jsme sledovali, jak se budou sazenice vyvíjet, jak vypadá kořenový systém, jestli tam došlo k symbióze. Také se sledovala výška těch rostlin a tloušťka v krčku,“ vysvětluje Miroslav Marek, který byl garantem výzkumu.

„Houba pomáhá získávat živiny, a hlavně vodu pro rostlinu a rostlina zase houbě dává sacharidy, aby mohla růst, takže tam existuje taková symbióza,“ říká Marek. A komentuje zároveň fakt, že o této metodě se zatím mezi lesníky moc neví.

„My se snažíme to nabízet a realizovat v praxi, takže celé řadě lesních závodů dodáváme příslušné mykorhizní houby, které se pak přidávají k vysazovaným stromkům.