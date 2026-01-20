Vzácné druhy hub ochranáři objevili v lokalitě bývalé cihelny na Kutnohorsku

Martina Čermáková
Vzácné mykologické lokality profíci nehodnotí podle toho, kolik se tam najde hřibů na nasušení na zimu. Experti mají v hledáčku především vzácné druhy, které si zaslouží našich ochranu, podobně jako vzácné druhy rostlin či živočichů. Loni zajásali na místě bývalé cihelny na Kutnohorsku, kde objevili 150 druhů hub, z toho 11 opravdu vzácných – zapsaných v tzv. červeném seznamu ohrožených druhů.
Suchohřib mokřadní

Suchohřib mokřadní | foto: Jan Borovička

Ryzec citronový
Čepičatka mokřadní
Holubinka šíhlá
Opuštěná cihelna, kde se po ukončení těžby samovolně vytvořilo přírodně velmi cenné území s řadou jezírek a mokřin, je jednou z šesti desítek lokalit po celé republice, kterou vykoupil Český svaz ochránců přírody díky veřejné sbírce Místo pro přírodu. Loni provedený průzkum hub pak potvrdil, že je Cihelna Chmeliště na Kutnohorsku i významnou mykologickou lokalitou.

A to tu původně mělo jít především o ochranu vážek a vzácných mokřadních rostlin. „Když jsme před 15 lety pozemky v bývalé cihelně kupovali, byly hlavním důvodem vážky, na které je tato lokalita obzvláště bohatá, také obojživelníci a ikonická masožravá rostlina bublinatka,“ vzpomíná Jan Moravec, koordinátor kampaně Místo pro přírodu.

Že by lokalita bývalé cihelny mohla být zajímavá i mykologicky, tehdy nikoho ani nenapadlo. „V posledních letech jsme tu však nalézali zejména v podzimních měsících stále více roztodivných hub. I laickým pohledem bylo zřejmé, že jde o desítky různých druhů, vesměs takových, které člověk zcela běžně nepotkává. Proto jsme požádali o provedení průzkumu zkušeného mykologa, doktora Jana Borovičku, který na něm v roce 2025 spolupracoval i s dalšími kolegy,“ popisuje Moravec.

Závěrečná zpráva průzkumu uvádí 149 druhů „velkých“ hub, z toho 11 druhů patřících mezi vzácné a ohrožené. K těm nejvzácnějším patří vlhkomilný suchohřib mokřadní, rostoucí pod vrbami, čepičatka mokřadní, kterou lze nalézt na vlhkých mechatých stanovištích, vápnomilný ryzec citrónový či naopak spíše na kyselých půdách pod břízami rostoucí holubinka štíhlá. Celkově zde dominují ryzce, těch tu roste 9 druhů, a holubinky v deseti druzích.

KVÍZ: Víte, jak houbařit v zimě? I v zimní sezoně můžete mít plný košík

A to počet zde rostoucích druhů určitě není konečný. Během jedné jediné sezony totiž nelze na dané lokalitě zachytit všechny druhy, pro některé skupiny hub navíc nebyl rok 2025 ideální. I tak je zjevné, že houby jsou dalším fenoménem, který je nutné brát při péči o tuto lokalitu v úvahu.

„Houby jsou často v ochraně přírody opomíjené,“ konstatuje Jan Moravec. Obvykle se totiž bere v plánech péče o tu kterou lokalitu zřetel především na vzácné rostliny, ptáky, obojživelníky, motýly či brouky. Přitom houby mají mezi přírodními společenstvy jednoznačně své nezastupitelné místo.

KVÍZ: Znáte jedovaté a chráněné hřiby, které byste měli nechat v lese?

„Houby zůstávají ve stínu těchto populárních skupin organismů, přestože jde o velmi důležitou součást přírodních společenstev. Český svaz ochránců přírody má v rámci svých Míst pro přírodu již několik lokalit, kde jsou houby významnou součástí jejich druhové rozmanitosti. Liberecký Opičák, bělokarpatská Ščúrnica… Nyní se mezi ně zařadila i Cihelna Chmeliště,“ vypočítává míst se vzácnými druhy hub ochranář.

Zdravotní přínosy i rizika. Co je dobré o houbách vědět, vysvětlují odborníci

Mykologický průzkum Místa pro přírodou Cihelna Chmeliště proběhl v rámci národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity, podpořeného v roce 2025 Lesy České republiky, s. p. jako generálním partnerem programu, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala.

Krmítko v americkém Ohiu

Kaštany mění svět drogerie. Proč záleží na tom, v čem pereme?

Komerční sdělení
Prací gel z kaštanů

Praní je jednou z nejběžnějších domácích činností, kterou většina z nás bere jako nutnou rutinu. Hodit prádlo do pračky, přidat prací prášek či gel, zmáčknout tlačítko a dál se nestarat. Ale právě...

14. ledna 2026

