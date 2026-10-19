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Jedovaté houby mohou i dobře chutnat, varuje odborník. Houby v lese i ukusuje

Zuzana Hubeňáková
  18:00

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Zuzana Hubeňáková se vydala na houby s amatérským mykologem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Česká mykologická společnost sdružuje milovníky hub a mykologické odborníky. Za své poslání považuje studium hub a popularizaci mykologie a houbaření. Jaké je jít na houby se zkušeným amatérským mykologem, jsme vyzkoušeli v blíže neurčeném lese u Liberce. „Nebojte se, je jedlá,“ cpe mi Petr do košíku podivnou houbu. No co, snad nekecá. Když umřu, nikdo o něm nenapíše.

Znáte ten pocit, jak byste se ráno nejradši vykašlali na práci a místo toho vyrazili třeba na houby? Ten jsem onehdá měla taky, a tak jsem šla. Služebně. Ano, makala jsem tím, že jsem šla na houby. U svatého Smotlachy, není to sen?

Ráda bych rozšířila své houbosběrné schopnosti a zkušenosti, proto požádám o pomoc Petra Lukáše, amatérského mykologa z Liberce. Petr má civilní zaměstnání, ovšem přes rybaření se dostal k houbám. Zamiloval se do nich natolik, že ho liberecká mykologická elita uvádí jako velkou naději na místo předsedy jejich spolku.

Například pavučinec plyšový je obzvlášť zákeřný. Otrava se projeví třeba až po třech týdnech. Proto se o něm dlouho tradovalo, že je jedlý.

Petr Lukášamatérský mykolog

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