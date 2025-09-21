Zmrazování hub není věda. Každá však potřebuje jiný přístup

Ivana Vaňkátová
  4:00
Užijte si houbařskou sezonu po celý rok! Mražení hub je nejrychlejší a nejpraktičtější způsob, jak si užít jejich chuť a vůni i v zimě. Abyste si však doma nevytvořili jen beztvarou hroudu ledu, je potřeba dodržet pár jednoduchých pravidel. Poradíme vám, jak na to, abyste i uprostřed zimy měli houby jako čerstvé.
Pohlazení po duši snad každého houbaře, hřib smrkový | foto: Mykologický klub Slavkovský les

Proč je mražení nejlepší způsob, jak uchovat houby?

Pokud nemáte čas na sušení nebo nakládání, mražení hub je ideální volbou. Je to rychlé a bez námahy. Navíc je vhodné pro většinu druhů, od tvrdých hřibů po jemné lišky. Díky zmrazení si houby zachovají svou přirozenou strukturu, chuť i aroma.

Příprava hub před mražením

Předtím, než se pustíte do mražení, je důležité houby správně připravit.

Očistěte je

Houby je potřeba důkladně očistit od hlíny, jehličí a jiných nečistot. Nepoužívejte vodu, houby by ji nasákly a po zamrazení by byly měkké a bez chuti.

Nakrájejte je

Rozdělte houby na menší kousky a naporcujte je na takové množství, které můžete najednou spotřebovat. Vyhnete se tak opakovanému rozmrazování, které jim škodí.

Syrové, nebo tepelně upravené?

To je zásadní otázka. Tvrdší druhy, jako jsou hřiby nebo křemenáče, můžete zamrazit syrové. Měkké houby (bedly, žampiony, klouzci) je lepší předem krátce podusit nebo blanšírovat (krátce povařit v osolené vodě). To jim pomůže uchovat barvu a zabrání hořknutí.

ilustrační snímek

Zabalte je

Nejlépe je houby rozložit na tácek v jedné vrstvě a nechat je krátce zamrazit. Jakmile zmrznou, přesypte je do uzavíratelných sáčků nebo krabiček. Houby se tak neslepí a bude se vám s nimi lépe pracovat. Nezapomeňte z obalů vytlačit vzduch.

Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu, a uveďte prosím alespoň zhruba lokalitu, kde jste je našli a nafotili. Nejde o to, abyste prozradili „své místečko“, spíš o zmapování míst v Česku, kde už opravdu rostou. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít.

Jak zamrazit a skladovat houby?

Zmrazování hub by mělo být co nejrychlejší, ideálně při teplotě –18 °C. Tak si houby uchovají nejlepší kvalitu. V mrazáku je skladujte maximálně jeden rok. Nezapomeňte si na sáček nebo krabičku napsat datum zamrazení.

Které houby je možné mrazit?
Druh hubVhodný způsob zamrazeníDoporučené použití po vytaženíDoporučená doba skladování v mrazáku
Hřiby (pravé, hřib smrkový, hřib hnědý)Lze mrazit syrové, ideálně nakrájené na kostky.Do polévek, omáček, smaženice8–12 měsíců
LiškyLze mrazit syrové, doporučuje se rychlé zmrazení v jedné vrstvě.Do omáček, rizot, polévek6–8 měsíců
BedlyLépe krátce podusit před zamrazením, syrové mohou zhořknout.Do smaženice, polévek6 měsíců
ŽampionyLépe podusit nebo povařit, syrové v mrazáku ztrácí chuť.Do omáček, polévek, směsí6–8 měsíců
Kozáci, křemenáčeVhodné mrazit syrové, udržují pevnou strukturu.Do polévek a gulášů8–10 měsíců
HolubinkyLépe krátce povařit, jsou křehčí a hůře snášejí syrové mražení.Do polévek, směsí6 měsíců
Kováři (hřib koloděj)Možno mrazit syrové, ale doporučuje se blanšírování.Do směsí, gulášů6–8 měsíců
KlouzciNutno vždy podusit nebo povařit, mají hodně vody a slizký povrch.Do polévek, omáček, směsí4–6 měsíců
Aktuálně roste například klouzek, stačí hledat kolem modřínů.

Nejčastější chyby, kterým se vyhnout

  • Mrazení špinavých hub: Nikdy nemrazte nečištěné houby. Mohou být plné bakterií.
  • Opakované rozmrazování: Houby nikdy po rozmrazení nezmrazujte znovu. Vždy je přidávejte přímo do pokrmu, bez předchozího rozmrazování.
  • Špatné balení: Nedostatečné balení vede k tomu, že houby nasají pachy z mrazáku a ztratí svou chuť.

Chuť léta i v zimě

Mražení hub je jednoduchý a efektivní způsob, jak si uchovat kousky léta na horší časy. Díky správné přípravě a skladování si houby zachovají svou přirozenou chuť a vůni. Až si tak v zimě sednete k talíři s houbovou omáčkou nebo smaženicí, zavzpomínáte na chvíle strávené v lese.

Zmrazování hub není věda. Každá však potřebuje jiný přístup

