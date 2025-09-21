Proč je mražení nejlepší způsob, jak uchovat houby?
Pokud nemáte čas na sušení nebo nakládání, mražení hub je ideální volbou. Je to rychlé a bez námahy. Navíc je vhodné pro většinu druhů, od tvrdých hřibů po jemné lišky. Díky zmrazení si houby zachovají svou přirozenou strukturu, chuť i aroma.
Příprava hub před mražením
Předtím, než se pustíte do mražení, je důležité houby správně připravit.
Očistěte je
Houby je potřeba důkladně očistit od hlíny, jehličí a jiných nečistot. Nepoužívejte vodu, houby by ji nasákly a po zamrazení by byly měkké a bez chuti.
Nakrájejte je
Rozdělte houby na menší kousky a naporcujte je na takové množství, které můžete najednou spotřebovat. Vyhnete se tak opakovanému rozmrazování, které jim škodí.
Syrové, nebo tepelně upravené?
To je zásadní otázka. Tvrdší druhy, jako jsou hřiby nebo křemenáče, můžete zamrazit syrové. Měkké houby (bedly, žampiony, klouzci) je lepší předem krátce podusit nebo blanšírovat (krátce povařit v osolené vodě). To jim pomůže uchovat barvu a zabrání hořknutí.
Zabalte je
Nejlépe je houby rozložit na tácek v jedné vrstvě a nechat je krátce zamrazit. Jakmile zmrznou, přesypte je do uzavíratelných sáčků nebo krabiček. Houby se tak neslepí a bude se vám s nimi lépe pracovat. Nezapomeňte z obalů vytlačit vzduch.
Jak zamrazit a skladovat houby?
Zmrazování hub by mělo být co nejrychlejší, ideálně při teplotě –18 °C. Tak si houby uchovají nejlepší kvalitu. V mrazáku je skladujte maximálně jeden rok. Nezapomeňte si na sáček nebo krabičku napsat datum zamrazení.
|Druh hub
|Vhodný způsob zamrazení
|Doporučené použití po vytažení
|Doporučená doba skladování v mrazáku
|Hřiby (pravé, hřib smrkový, hřib hnědý)
|Lze mrazit syrové, ideálně nakrájené na kostky.
|Do polévek, omáček, smaženice
|8–12 měsíců
|Lišky
|Lze mrazit syrové, doporučuje se rychlé zmrazení v jedné vrstvě.
|Do omáček, rizot, polévek
|6–8 měsíců
|Bedly
|Lépe krátce podusit před zamrazením, syrové mohou zhořknout.
|Do smaženice, polévek
|6 měsíců
|Žampiony
|Lépe podusit nebo povařit, syrové v mrazáku ztrácí chuť.
|Do omáček, polévek, směsí
|6–8 měsíců
|Kozáci, křemenáče
|Vhodné mrazit syrové, udržují pevnou strukturu.
|Do polévek a gulášů
|8–10 měsíců
|Holubinky
|Lépe krátce povařit, jsou křehčí a hůře snášejí syrové mražení.
|Do polévek, směsí
|6 měsíců
|Kováři (hřib koloděj)
|Možno mrazit syrové, ale doporučuje se blanšírování.
|Do směsí, gulášů
|6–8 měsíců
|Klouzci
|Nutno vždy podusit nebo povařit, mají hodně vody a slizký povrch.
|Do polévek, omáček, směsí
|4–6 měsíců
Nejčastější chyby, kterým se vyhnout
- Mrazení špinavých hub: Nikdy nemrazte nečištěné houby. Mohou být plné bakterií.
- Opakované rozmrazování: Houby nikdy po rozmrazení nezmrazujte znovu. Vždy je přidávejte přímo do pokrmu, bez předchozího rozmrazování.
- Špatné balení: Nedostatečné balení vede k tomu, že houby nasají pachy z mrazáku a ztratí svou chuť.
Chuť léta i v zimě
Mražení hub je jednoduchý a efektivní způsob, jak si uchovat kousky léta na horší časy. Díky správné přípravě a skladování si houby zachovají svou přirozenou chuť a vůni. Až si tak v zimě sednete k talíři s houbovou omáčkou nebo smaženicí, zavzpomínáte na chvíle strávené v lese.
