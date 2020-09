Reishi je zázračná houba pro zlepšení imunity. Letos roste víc

„Je docela vzácná, ale pokud roste, tak ji najdeme v teplých lesích, zejména ve středních Čechách nebo na jižní Moravě. Většinou v oblastech, kde jsou duby a habry,“ popisuje mykolog Michal Mikšík.

Jejich plodnice vyrůstají z báze starých pařezů. „Známe ji tisíce let, popisovala ji už stará čínská medicína a právem se označuje jako královna hub,“ říká.



Vyzdvihuje ji zvláště jako houbu podporující imunitu a kardiovaskulární systém. Obsahuje podle něj asi 200 biologicky aktivních látek, které současní vědci stále zkoumají.

Nejvýznamnější z nich jsou houbové polysacharidy a betaglukany, což jsou látky, které se dokážou napojit na náš imunitní systém a podpořit ho. „Jde o to, že v případě onemocnění pak organismus snáší chorobu s daleko menšími následky,“ vysvětluje a doplňuje, že by se to mělo týkat i onemocnění covid-19.

Podle mykologa je holý nerozum ji v lese opomenout a nevyužít její potenciál. Nemusíte tak přípravky z ní draze kupovat v lékárně, kde se cena takových produktů pohybuje podle koncentrace a množství mezi 250 a 1 000 korunami. Pokud na ni v lese narazíte, můžete si z ní snadno sami udělat vývar.

Stačí ji nakrájet na kousky drobné zhruba 2×2 centimetry a usušit buď v sušičce, anebo v obyčejné troubě. Usušené houby ponořte do studené vody a přiveďte k varu.

Vařte zhruba dvacet minut. „Nakonec houby sceďte a odvar pijte dvakrát až třikrát denně,“ doporučuje mykolog.