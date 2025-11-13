Hřiby
Vynikající je především hnědý, dubový a smrkový. Všechny jsou vhodné k jakékoli kuchyňské úpravě, nakládání do octa či k sušení. Na hřib smrkový a hnědý (poznáte ho podle modrající rozkrojené dužniny) máte šanci narazit od června do listopadu v jehličnatých lesích. Dubový na vás vykoukne od května do září pod duby, buky a lískami.
Jaký byl váš letošní poslední úlovek, pochlubte se
