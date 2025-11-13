Osmero nejchutnějších hub. Určitě je znáte a poslední úlovky máte v mobilu

Také máte takovou radost, když v lese narazíte na rodinu hříbků? Na to člověk rád vzpomíná i po sezoně. A zdaleka nemusí jít jen o ně, za pozornost stojí celá řada dalších druhů – redakce Tiny pro vás vybrala těch osm nejchutnějších, z nichž řada roste ještě teď v listopadu a pokud nemrzne, dají s stále sbírat. Své úlovky si pak můžete užít v těch nejlepších receptech, usušit, zamrazit či naložit do octa. A podělit se o jejich snímky se čtenáři iDNES.cz.
Hřiby

Hřiby

Vynikající je především hnědý, dubový a smrkový. Všechny jsou vhodné k jakékoli kuchyňské úpravě, nakládání do octa či k sušení. Na hřib smrkový a hnědý (poznáte ho podle modrající rozkrojené dužniny) máte šanci narazit od června do listopadu v jehličnatých lesích. Dubový na vás vykoukne od května do září pod duby, buky a lískami.

Jaký byl váš letošní poslední úlovek, pochlubte se

Považujete svou letošní houbařskou sezonu za úspěšnou? Jaký úlovek vám udělal největší radost, v jaké lokalitě jste ho našli a jak jste ho zpracovali? Podělte se o fotografii – klidně může jít i o snímek krásné a zajímavé houby, kterou jste nechali na místě, jen vás prostě zaujala. Vybrané snímky zveřejníme a nejlepší přispěvatele odměníme knihou Petry Pospěchové Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska z nakladatelství Smart Press.



