Sušení je nejoblíbenější a nejstarší způsob, jak houby uchovat na zimu. Při sušení se odpaří veškerá voda, ale houby si udrží intenzivní aroma, které se po rehydrataci krásně uvolní.
Nejvhodnější pro sušení jsou hřibovité houby (hřib smrkový, dubový, hnědý), které po usušení nádherně voní. K sušení se hodí i křemenáče, kozáci a lišky. Klobouky bedel jsou také výborné, hlavně do polévek.
Houby potřebují vzduch. Košík je vždycky lepší volba, poslouží i stará utěrka
Postup krok za krokem
Očista
Houby před sušením nikdy nemyjte! Voda v nich zůstane a mohly by zplesnivět. Očistěte je pouze suchým štětečkem nebo nožem.
Krájení
Houby nakrájejte na tenké, rovnoměrné plátky, ideálně o tloušťce 3 až 5 milimetrů.
Sušení
Elektrická sušička: Jedná se o nejspolehlivější a nejrychlejší metodu. Houby sušte při teplotě 45–50 °C.
Trouba: Pokud nemáte sušičku, použijte troubu. Pečlivě ji nastavte na co nejnižší teplotu (do 50 °C) a nechte pootevřená dvířka, aby mohla unikat vlhkost.
Na slunci: Houby lze sušit i venku na sítech, ale musí být chráněné před prachem a vlhkostí. Sušení je zdlouhavé a závisí na počasí.
Jak poznat správně usušené houby?
Správně usušené plátky jsou křehké a lámavé. Nesmějí být ohebné ani vlhké. Když poznáte, že jsou suché, nechte je chvíli vychladnout a pak je uskladněte.
Další možnosti uchování
Některé houby se k sušení nehodí. Mají příliš vody nebo sušením ztrácí chuť. Pro tyto druhy je lepší zvolit jinou metodu uchování.
Mražení hub – rychle a spolehlivě
Mražení je skvělé pro houby s vysokým obsahem vody, jako jsou václavky, žampiony nebo holubinky. Houby nejprve očistěte, nakrájejte a krátce povařte nebo poduste na pánvi. Poté je nechte vychladnout, uložte do sáčků a zamrazte. Mražené houby vám vydrží 6 až 12 měsíců.
Nakládání hub – tradiční česká specialita
Nakládat se dají téměř všechny houby, ale nejčastěji se takto zpracovávají václavky. Houby povařte a vložte do sterilizovaných sklenic se sladkokyselým nálevem. Nakládané houby vydrží zhruba 6 až 12 měsíců.
Praktické tipy
- Houbový prášek: Usušené houby můžete rozemlít na prášek, který slouží jako skvělé koření do polévek a omáček.
- Skladování: Usušené houby skladujte v uzavřených sklenicích nebo plátěných sáčcích na suchém a tmavém místě.
- Čerstvost: Vždy zpracovávejte jen čerstvé a pevné houby, které nejsou napadené plísní.
Správným sušením zajistíte, že si houby udrží svou kvalitu i aroma na dlouhé měsíce. A jakmile je budete potřebovat, stačí je namočit na pár minut do vody a můžete je hned použít.
Které houby jsou na sušení nejlepší?
|Druh houby
|Sušení
|Trvanlivost
|Hřib smrkový/dubový/hnědý
|Výborné – intenzivní aroma
|Až 3 roky
|Křemenáč
|Dobré
|Až 2 roky
|Kozák
|Dobré
|Až 2 roky
|Liška obecná
|Možné, ztrácí barvu
|Až 2 roky
|Bedla vysoká (klobouky)
|Dobré – hlavně klobouky
|Až 1 rok
|Václavky
|Nevhodné – tvrdnou
|Není vhodné sušit
|Muchomůrka růžovka (masák)
|Nevhodné – lepší mrazit
|Není vhodné sušit
|Holubinky
|Nevhodné – příliš vodnaté
|Není vhodné sušit
|Žampiony
|Nevhodné – ztrácí aroma
|Není vhodné sušit
|Pýchavky
|Nevhodné – ztrácí chuť
|Není vhodné sušit