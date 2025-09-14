Sušení hub není věda. Vaše úlovky vám tak vydrží až do příštího léta

Houbařská sezona je v plném proudu a košíky se plní. Jak ovšem úrodu správně uchovat, aby vydržela co nejdéle a neztratila chuť ani vůni? Poradíme vám, které druhy hub jsou ideální k sušení a jak na to.
Sušené houby | foto: Shutterstock

Sušení je nejoblíbenější a nejstarší způsob, jak houby uchovat na zimu. Při sušení se odpaří veškerá voda, ale houby si udrží intenzivní aroma, které se po rehydrataci krásně uvolní.

Nejvhodnější pro sušení jsou hřibovité houby (hřib smrkový, dubový, hnědý), které po usušení nádherně voní. K sušení se hodí i křemenáče, kozáci a lišky. Klobouky bedel jsou také výborné, hlavně do polévek.

Houby potřebují vzduch. Košík je vždycky lepší volba, poslouží i stará utěrka

Postup krok za krokem

Očista

Houby před sušením nikdy nemyjte! Voda v nich zůstane a mohly by zplesnivět. Očistěte je pouze suchým štětečkem nebo nožem.

Krájení

Houby nakrájejte na tenké, rovnoměrné plátky, ideálně o tloušťce 3 až 5 milimetrů.

Sušení

Elektrická sušička: Jedná se o nejspolehlivější a nejrychlejší metodu. Houby sušte při teplotě 45–50 °C.

Trouba: Pokud nemáte sušičku, použijte troubu. Pečlivě ji nastavte na co nejnižší teplotu (do 50 °C) a nechte pootevřená dvířka, aby mohla unikat vlhkost.

Na slunci: Houby lze sušit i venku na sítech, ale musí být chráněné před prachem a vlhkostí. Sušení je zdlouhavé a závisí na počasí.

Houbařská sezona se rozjíždí. Tato místa teď hlásí největší úlovky
Sušené houby namočíme do studené vody a necháme nabobtnat.

Jak poznat správně usušené houby?

Správně usušené plátky jsou křehké a lámavé. Nesmějí být ohebné ani vlhké. Když poznáte, že jsou suché, nechte je chvíli vychladnout a pak je uskladněte.

Další možnosti uchování

Některé houby se k sušení nehodí. Mají příliš vody nebo sušením ztrácí chuť. Pro tyto druhy je lepší zvolit jinou metodu uchování.

Mražení hub – rychle a spolehlivě

Mražení je skvělé pro houby s vysokým obsahem vody, jako jsou václavky, žampiony nebo holubinky. Houby nejprve očistěte, nakrájejte a krátce povařte nebo poduste na pánvi. Poté je nechte vychladnout, uložte do sáčků a zamrazte. Mražené houby vám vydrží 6 až 12 měsíců.

Nakládání hub – tradiční česká specialita

Nakládat se dají téměř všechny houby, ale nejčastěji se takto zpracovávají václavky. Houby povařte a vložte do sterilizovaných sklenic se sladkokyselým nálevem. Nakládané houby vydrží zhruba 6 až 12 měsíců.

Rostou? Podělte se o snímky čerstvých úlovků

Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu, a uveďte prosím alespoň zhruba lokalitu, kde jste je našli a nafotili. Nejde o to, abyste prozradili „své místečko“, spíš o zmapování míst v Česku, kde už opravdu rostou. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít.

ZDE vkládejte fotografie svých houbařských úlovků

Praktické tipy

  • Houbový prášek: Usušené houby můžete rozemlít na prášek, který slouží jako skvělé koření do polévek a omáček.
  • Skladování: Usušené houby skladujte v uzavřených sklenicích nebo plátěných sáčcích na suchém a tmavém místě.
  • Čerstvost: Vždy zpracovávejte jen čerstvé a pevné houby, které nejsou napadené plísní.

Správným sušením zajistíte, že si houby udrží svou kvalitu i aroma na dlouhé měsíce. A jakmile je budete potřebovat, stačí je namočit na pár minut do vody a můžete je hned použít.

Sušené houby jsou vlastnoručně nasbírané majiteli v nedalekém lese.

Které houby jsou na sušení nejlepší?

Druh houbySušeníTrvanlivost
Hřib smrkový/dubový/hnědýVýborné – intenzivní aromaAž 3 roky
KřemenáčDobréAž 2 roky
KozákDobréAž 2 roky
Liška obecnáMožné, ztrácí barvuAž 2 roky
Bedla vysoká (klobouky)Dobré – hlavně kloboukyAž 1 rok
VáclavkyNevhodné – tvrdnouNení vhodné sušit
Muchomůrka růžovka (masák)Nevhodné – lepší mrazitNení vhodné sušit
HolubinkyNevhodné – příliš vodnatéNení vhodné sušit
ŽampionyNevhodné – ztrácí aromaNení vhodné sušit
PýchavkyNevhodné – ztrácí chuťNení vhodné sušit
Témata: houby, Léto

