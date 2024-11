Inteligentní houba rozpozná tvary a informuje o nich zbytek podhoubí

Část 1/3

V případě bloků rozmístěných do kruhu se houba nikdy nesnažila proniknout do středu – evidentně pochopila, že tam „nic“ není.

„Divili byste se, čeho všeho jsou houby schopné,“ říká vedoucí studie Ju Fukusawa z oddělení lesní ekologie na univerzitě Tóhoku. „Mají paměť, učí se, umějí se rozhodovat. A rozdíly mezi tím, jak k problémům přistupují lidé a jak tyto houby, jsou naprosto ohromující.“

Houba ví, že kříž není kruh

Fukusawa s kolegy provedl sérii experimentů, které zveřejnili v časopise Fungal Ecology. Houba kůrovka sametová (Phanerochaete velutina) se typicky živí dřevem ovocných stromů – a právě z něj nechali vědci vyrobit bloky, které pak rozmístili do různých tvarů a sledovali, jak mycelium zareaguje.

Výsledky je zcela ohromily. Zatímco v běžných podmínkách by se mycelium jednoduše rozšiřovalo z jednoho centrálního bodu směrem ven, nyní se začalo rozhodovat podle uspořádání bloků.

