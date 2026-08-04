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U hub rozhodne každý kilometr. Mykoložka radí, kam vyrazit a co čekat od září

Marek Burza
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ilustrační snímek | foto: Vít Richter

Kde teď rostou houby a co přinese podzim? Mykoložka Tereza Tejklová vysvětluje, jak sucho a lokální deště mění sezonu, kam vyrazit do lesa a proč hlavní houbařské žně mohou teprve přijít.

V jakých lesích se teď najdou houby?
Ještě před třemi týdny jsme doporučovali spíše listnaté lesy, ale teď se situace obrací a houby začínají růst i v jehličnanech. Vždy je lepší vyhledávat řidší porosty, okraje lesů nebo lesní cesty, kam se snáze dostane voda. Voda z mírnějších dešťů se v hustém lese totiž přes koruny stromů často ani nedostane k půdě.

Odpovídá to i mapám? Například uvádějí, že lepší podmínky teď mají Orlické hory...
Co jsem sledovala, z pohraničních hor je hlášeno více nálezů než z vnitrozemí, ale není to absolutní pravidlo. Nedávno mi jeden houbař vyprávěl, že se vydal na Šumavu, kde se očekávaly plné koše, a nakonec téměř neuspěl.

Když se podíváme na aktuální mapu České mykologické společnosti, potvrzuje se, že nejlepší podmínky měly pohraniční oblasti při severním okraji republiky.

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U hub rozhodne každý kilometr. Mykoložka radí, kam vyrazit a co čekat od září

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Kde teď rostou houby a co přinese podzim? Mykoložka Tereza Tejklová vysvětluje, jak sucho a lokální deště mění sezonu, kam vyrazit do lesa a proč hlavní houbařské žně mohou teprve přijít.

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