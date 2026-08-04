V jakých lesích se teď najdou houby?
Ještě před třemi týdny jsme doporučovali spíše listnaté lesy, ale teď se situace obrací a houby začínají růst i v jehličnanech. Vždy je lepší vyhledávat řidší porosty, okraje lesů nebo lesní cesty, kam se snáze dostane voda. Voda z mírnějších dešťů se v hustém lese totiž přes koruny stromů často ani nedostane k půdě.
Odpovídá to i mapám? Například uvádějí, že lepší podmínky teď mají Orlické hory...
Co jsem sledovala, z pohraničních hor je hlášeno více nálezů než z vnitrozemí, ale není to absolutní pravidlo. Nedávno mi jeden houbař vyprávěl, že se vydal na Šumavu, kde se očekávaly plné koše, a nakonec téměř neuspěl.
Když se podíváme na aktuální mapu České mykologické společnosti, potvrzuje se, že nejlepší podmínky měly pohraniční oblasti při severním okraji republiky.