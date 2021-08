Houby jako dílo ďáblovo? Mykolog radí, jak se vyhnout otravě

Kde rostou, tam vstupují do životů lidí, zdaleka nejen do jejich jídelníčků, ale do celé kultury. Našinci jsou historicky velkými milovníky hub. Alespoň jednou ročně se pro ně do lesa vydá přes 70 % Čechů a... začíná hledání i sběr hřibů, klouzků, lišek, babek, růžovek či bedel.