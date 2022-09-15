náhledy
Konec prázdnin houbám moc nepřál. Dlouhotrvající sucho zastavilo růst, deště posledních týdnů je však zase podpořily. A tak se lesy opět „zalidnily“ a čtenáři se mohli v naší výzvě pochlubit plnými košíky. Výhercem v soutěži o knihu je tentokrát Martin Cidlik za krásného hřiba smrkového nalezeného na Šumavě.
Autor: Cidlik Martin
Choroš šupinatý, v mládí jedlý, starší plodnice jsou už tuhé.
Autor: Antol Štefan
Košík hub
Autor: Vladimíra Pechová
Hřib smrkový. No není to krása?
Autor: Honza
Lišková plantáž
Autor: Kamil Rajsigl
Hřib smrkový pro radost
Autor: Honza
Kotrč kadeřavý o váze 1,64 kg
Autor: Jan Drbohlav
Nasbíráno na začátku září
Autor: Ján Honza
Kozák na Šumavě
Autor: Martin Zelenka
Křemenáč osikový
Autor: Drahomira Havlíčková
Hřib smrkový
Autor: Drahomíra Havlíčková
Muchomůrka červená
Autor: Drahomíra Havlíčková
Hřib smrkový
Autor: Drahomíra Havlíčková
Hřib smrkový, začátek srpna v Krkonoších
Autor: Drahomíra Havlíčková
Hřib smrkový
Autor: Drahomíra Havlíčková
Většinou jsou to lišky nasbírané v září.
Autor: Ján Honza
Další kotrč kadeřavý
Autor: Martin Coller
Houbařská radost
Autor: David Pešta
Kam s ním?
Autor: Noonoo Baba
Hřib smrkový
Autor: Vladimíra Pechová
Podle autorky je to křemenáč osikový, podle mykoložky by to mohl být spíš křemenáč krvavý, ale není to podle ní ideálně vidět.
Autor: Drahomira Havlíčková
Křemenáč osikový
Autor: Vladimíra Pechová
Košík hub
Autor: Vladimíra Pechová
Hříbek, Pec pod Čerchovem
Autor: Pavla Heřmanová
Hřib smrkový
Autor: Jana Málková
Tohle jsem nasbíral jen před pár dny, píše čtenář.
Autor: Ivana Fischerová
A bude dršťková, těší se čtenář.
Autor: Štefan Antol
Sám voják v lese
Autor: Štefan Antol
Křemenáče krvavé v pěkné skupince
Autor: Štefan Antol
Úlovek ze Záhoří
Autor: Štefan Antol
Merklín, okres Karlovy Vary. Mykoložka pozdvihla obočí nad tím igelitovým sáčkem na pravé horní fotografii.
Autor: Stanislav Vochozka