Po suchu houby opět začaly růst. Podívejte se na plné košíky našich čtenářů

Marek Burza
Konec prázdnin houbám moc nepřál. Dlouhotrvající sucho zastavilo růst, deště posledních týdnů je však zase podpořily. A tak se lesy opět „zalidnily“ a čtenáři se mohli v naší výzvě pochlubit plnými košíky. Výhercem v soutěži o knihu je tentokrát Martin Cidlik za krásného hřiba smrkového nalezeného na Šumavě.
Konec prázdnin houbám moc nepřál. Dlouhotrvající sucho zastavilo růst, deště... Choroš šupinatý, v mládí jedlý, starší plodnice jsou už tuhé. Košík hub Hřib smrkový. No není to krása? Lišková plantáž Hřib smrkový pro radost Kotrč kadeřavý o váze 1,64 kg Nasbíráno na začátku září Kozák na Šumavě Křemenáč osikový Hřib smrkový Muchomůrka červená

Už u vás začaly růst houby? Pochlubte se svým úlovkem

Nejlepší přispěvatelé získají knížku

Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska

Poznejte chuťový místopis Čech, Moravy a Slezska: 13 kapitol podle tuzemských etnografických regionů včetně představení základních surovin, 135 receptů na polévky, hlavní jídla i sladké, pokrmy všední i sváteční, 40 tipů na výlety do přírody i za gastronomickými zážitky včetně map. Třináct stále živých regionálních tradic z Valašska, Slovácka, Brna, Hané, Slezska, Podkrkonoší, Horácka, Polabí, Prahy, jižních Čech, Šumavy, Chodska a Sudet.

Knihu vydal Smart Press.

