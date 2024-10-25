náhledy
Podle aktuální mapy Českého hydrometeorogického ústavu je prognóza výskytu hub vcelku nepříznivá. Přesto se během předchozích dvou týdnů přece jen něco našlo. Podívejte se na úlovky našich čtenářů. Zde je korálovec ježatý nalezený v lese za domem. Je to vzácná ježatá houba rostoucí na podzim na dřevu listnáčů, především buků a dubů. V České republice je navržena k zákonné ochraně. Petru Tesaříkovi posíláme knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska.
Autor: Petr Tesařík
Pravděpodobnost výskytu hub k 5. 9. 2025.
Autor: Český hydrometeorologický ústav
Smrk smrkový z Rybniště
Autor: Magda Padevětová
Houby jsou moje vášeň. Ráda chodím na houby a pak je ráda jím, píše čtenářka.
Autor: Marie Utikal
Bedla vysoká. Je to jako bedlový pugét z Vysočiny.
Autor: Lukáš Kadidlo
Hřib kříšť
Autor: Michal Petružálek
Jsem prostě Majda houbařka. Nalezeno v Peci pod Čerchovem.
Autor: Pavla Heřmanová
Bezprstenné muchomůrky, tzv. pošvatky, jsou jedlé. Na rozdíl od názoru autora snímku, který by do nich nejraději kopl.
Autor: David Bravenec
Pohlazení duše houbaře. Krásný hřib smrkový
Autor: Pavel Buřinský
Hřiby smrkové pěkně v řadě, jeden za druhým.
Autor: Libuše
Anýzovník vonný
Autor: Miroslav Lid
Tři hřiby srostlé do jedné nohy – byly zdravé. Nalezeno v Hejnově nad Těchonínem.
Autor: Eva Hroudová
Bedla vysoká
Autor: Michal Petružálek
Honzíkovo houbaření na Smědavě v Jizerských horách
Autor: Honzík Mareš
Hřib smrkový chutná všem
Autor: Věra Hajdankova
Plný košík červencových hříbků
Autor: Věra Hajdankova
Krásná fotka samotáře hřiba smrkového
Autor: Věra Hajdankova
Hřib kříšť ze Šumavy
Autor: Michal Černý
Muchomůrka zelená
Autor: Michal Petružálek
Bedla vysoká na luxusní řízky
Autor: Martin Valent
Holubinka nazelenalá, jedna z nejchutnějších hub vůbec
Autor: Martin Valent
Hřiby dubové v čarodějném půlkruhu
Autor: Martin Valent
Sírovec žlutooranžový
Autor: Martin Valent
Boltcovitka ucho Jidášovo jsme našli v lesích pod Velkou Javořinou. Boltcovitky se na zimu suší.
Autor: Klára Rajnochová
Obří křemenáč
Autor: Jan Jakubec
Bedla vysoká, hned šla na talíř jako řízek.
Autor: Miroslav Chytil
Slavkovský les. Hřib smrkový vyrůstá z mraveniště.
Autor: Táňa Šediva
Foceno 6. srpna v Krkonoších nedaleko Pece pod Sněžkou. Hřib hnědý a dva hřiby smrkové, v pozadí taky krásnorůžek lepkavý. Abyste se dostali k odkazu, kam posílat své houbařské úlovky, zavřete galerii a vraťte se do článku.
Autor: Luděk Böhm