S houbami je to teď bída. Podívejte se na úlovky šťastných hledačů

Marek Burza
Podle aktuální mapy Českého hydrometeorogického ústavu je prognóza výskytu hub vcelku nepříznivá. Přesto se během předchozích dvou týdnů přece jen něco našlo. Podívejte se na úlovky našich čtenářů.
Podle aktuální mapy Českého hydrometeorogického ústavu je prognóza výskytu hub... Pravděpodobnost výskytu hub k 5. 9. 2025. Smrk smrkový z Rybniště Houby jsou moje vášeň. Ráda chodím na houby a pak je ráda jím, píše čtenářka. Bedla vysoká. Je to jako bedlový pugét z Vysočiny. Hřib kříšť Jsem prostě Majda houbařka. Nalezeno v Peci pod Čerchovem. Bezprstenné muchomůrky, tzv. pošvatky, jsou jedlé. Na rozdíl od názoru autora... Pohlazení duše houbaře. Krásný hřib smrkový Hřiby smrkové pěkně v řadě, jeden za druhým. Anýzovník vonný Tři hřiby srostlé do jedné nohy – byly zdravé. Nalezeno v Hejnově nad...

ZDE vkládejte své příspěvky

Přispěvatelé mohou získat knížku

Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska

Poznejte chuťový místopis Čech, Moravy a Slezska: 13 kapitol podle tuzemských etnografických regionů včetně představení základních surovin, 135 receptů na polévky, hlavní jídla i sladké, pokrmy všední i sváteční, 40 tipů na výlety do přírody i za gastronomickými zážitky včetně map. Třináct stále živých regionálních tradic z Valašska, Slovácka, Brna, Hané, Slezska, Podkrkonoší, Horácka, Polabí, Prahy, jižních Čech, Šumavy, Chodska a Sudet.

Knihu vydal Smart Press.

Pravděpodobnost výskytu hub k 5. 9. 2025.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

Venkovská zahrada a torzo starého sadu vdechly modernímu domu poetickou duši

Na mírně svažitém pozemku s úchvatnými výhledy do krajiny, kde kdysi býval sad, vyrostl moderní dům pro mladou rodinu s dětmi. A ruku v ruce s ním i zahrada, která respektuje venkovský charakter...

Kopřivová semínka jsou zdrojem vitality, podpoří imunitu. Jak je nasbírat

Kopřiva dvoudomá není jen tak obyčejná bylina. Hodně toho umí, a tak si nezaslouží úplně vystrnadit ze zahrady. Na jaře je zdrojem prvních vitaminů a dalších cenných látek, ať už její křehké první...

Nejkrásnější zahrada 2025: známe výsledky čtenářské ankety i výběr odborníků

Soutěž

S koncem prázdnin doběhla do finále i naše letošní Nejkrásnější zahrada, soutěž, kterou bylo radost připravovat i sledovat. Čtenářům, kteří se s ostatními podělili o kousek svého soukromí pod širým...

Známe výherce srpnového klání mazlíčků našich čtenářů, užijte si fotogalerii

Prázdniny jsou za námi a my vás můžeme seznámit s výsledky ankety o nejroztomilejší mazlíčky srpna. Tentokrát soutěžili o kvalitní granule v psí nebo kočičí variantě od společnosti Brit Care. Radost...

S houbami je to teď bída. Podívejte se na úlovky šťastných hledačů

Podle aktuální mapy Českého hydrometeorogického ústavu je prognóza výskytu hub vcelku nepříznivá. Přesto se během předchozích dvou týdnů přece jen něco našlo. Podívejte se na úlovky našich čtenářů.

6. září 2025

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

5. září 2025,  aktualizováno  22:05

Váhala bych, zda dám synovi morče. Šíří mykózu, a tedy záněty kůže, líčí vědkyně

Premium

Mít doma „živého plyšáka“ je fajn, ale nemusí to být vždy zdravé. Magazín Víkend DNES přináší rozhovor s mykoložkou Adélou Wennrichovou, která zkoumá „houbová rizika“ domácího chovu a možnosti...

5. září 2025

Zbavte se škůdců už na podzim. Zahrada se za to na jaře odvděčí

Zahrádkářská sezóna sice s příchodem chladnějšího počasí končí, ale zdaleka nekončí boj proti škůdcům. Mnoho z nich totiž přežívá zimu ve stromech, v půdě nebo listí, aby si počátkem jara po vydatném...

5. září 2025  9:39

Udělejte malý servis domu po létě. Drobné práce přinesou velké úspory

Po létě zůstává v domě stopa po horkých dnech, příjemných večerech, prudkých bouřkách i intenzivním slunci. Materiály stárnou, některá poškození jsou však na první pohled neviditelná. Ale s příchodem...

5. září 2025

Nejkrásnější zahrada 2025: známe výsledky čtenářské ankety i výběr odborníků

Soutěž

S koncem prázdnin doběhla do finále i naše letošní Nejkrásnější zahrada, soutěž, kterou bylo radost připravovat i sledovat. Čtenářům, kteří se s ostatními podělili o kousek svého soukromí pod širým...

4. září 2025

Bizáry evoluce. Poznejte ufona z Asie i žraloka s vystřelovací tlamou

Premium

Člověk by si myslel, že evoluce za skoro čtyři miliardy let, co na Zemi existuje život, trochu dospěje a zmoudří. Ale kdepak! Stále vytváří roztodivné kuriózní tvory, nad jejichž vizáží i schopnostmi...

4. září 2025

Na Znojemsku se objevila myxomatóza. Veterináři radí, jak ochránit domácí králíky

Zarudlé oči, záněty hlavy, apatie. Na Znojemsku se objevila myxomatóza, virové onemocnění, které se pravděpodobně šíří z Rakouska. Jde o agresivní chorobu, která v minulosti téměř vyhubila králíky...

3. září 2025

Kopřivová semínka jsou zdrojem vitality, podpoří imunitu. Jak je nasbírat

Kopřiva dvoudomá není jen tak obyčejná bylina. Hodně toho umí, a tak si nezaslouží úplně vystrnadit ze zahrady. Na jaře je zdrojem prvních vitaminů a dalších cenných látek, ať už její křehké první...

3. září 2025

A pak že jsou kočky líné. Kocour Luis zdolal ikonický závod Three Peaks

Kocour zdolal výzvu Tři vrcholy za 29 hodin, když se svými majiteli šel celou dobu na vodítku. Zdolal nejvyšší hory Anglie, Skotska a Walesu – Scafell Pike, Ben Nevis a Snowdon.

3. září 2025

Vyhrajte v září krmení pro své psy či kočky. Stačí poslat fotku

Máme po prázdninách, ale dokud potrvají pěkné dny, venku se většinou líbí nám i našim mazlíčkům. Fotíte? Stačí mobilem, ideálně na šířku. Pak máte nepochybně celou galerii snímků svého psa, kočky,...

2. září 2025

Je nejvyšší čas na podzimní střih živého plotu. Aby byl zdravý a hustý

Pokud jste se o živý plot postarali už na jaře, nyní na přelomu léta a podzimu nastává ideální čas na další střih. Druhá vlna řezu zajistí, že si plot udrží tvar i hustotu přes celou zimu a na jaře...

2. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.