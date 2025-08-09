Už u vás začaly růst houby? Pochlubte se svým úlovkem

Marek Burza
Po tropických dnech prudké ochlazení a vydatný déšť. Pro lidský organismus prudká rána, pro houby možná vítaný impulz k zahájení růstu. A pro houbaře vyhlídka, že se z lesa nebudou vracet s prázdnými košíky.

Hřib smrkový | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Je jasné, že výskyt hub záleží na lokálních podmínkách, na teplotě i nadmořské výšce.

„Klíčovým faktorem pro růst hub je vodní bilance. Zvyšující se teploty spojené s klimatickou změnou zvyšují výpar, a tím snižují množství vody dostupné pro houby. V budoucnu lze očekávat negativní dopad tohoto jevu na růst mykorhizních hub,“ připomíná se na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

Spletl si ji s bedlou. Muž snědl tu nejjedovatější houbu, přežil jen zázrakem

Aktuální mapa mapa však začíná houbaře lákat. Obrázek ze 7. srpna 2025 vypadá slibně. A předpověď můžete sledovat přímo na stránkách ústavu.

Mapa růstu hub k 7. 8. 2025

„Zásadním kritériem pro tvorbu mapy je hodnota API30 (index předchozích srážek), což je veličina posuzující nasycenost půdy, založená na sumaci denních úhrnů srážek za sledované období (třicet dní) s klesající vahou směrem do minulosti (čím vyšší hodnota, tím vyšší nasycení půdy vodou, a tedy ‚potenciál růstu hub‘). Hodnota API30 je násobena koeficientem vycházejícím z průměrné teploty v posledních sedmi dnech, jelikož v nejteplejších měsících je potenciál výparu spadlých srážek výrazně vyšší. Stejný úhrn srážek je proto méně ‚efektivní‘ pro růst hub například v srpnu než v červnu,“ vysvětluje se na stránkách ústavu.

ZDE vkládejte své příspěvky

Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu. Napište lokalitu, odkud jste přinesli své úlovky. Nechceme po vás, abyste prozradili dopodrobna „své místečko“. Spíš nám jde o zmapování míst v Česku, kde už opravdu rostou. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít. Nejlepší fotografie brzy zveřejníme.

Pět z přispěvatelů vyhraje knížku

Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska

Poznejte chuťový místopis Čech, Moravy a Slezska: 13 kapitol podle tuzemských etnografických regionů včetně představení základních surovin, 135 receptů na polévky, hlavní jídla i sladké, pokrmy všední i sváteční, 40 tipů na výlety do přírody i za gastronomickými zážitky včetně map. Třináct stále živých regionálních tradic z Valašska, Slovácka, Brna, Haná, Slezska, Podkrkonoší, Horácka, Polabí, Prahy, jižních Čech, Šumavy, Chodska a Sudet.

Knihu vydal Smart Press.

Ostatně můžete se inspirovat i obrázky z minulých podobných výzev pro čtenáře, kdy jste posílali fotografie během celé sezony.

OBRAZEM: Houby už rostou, dokazují čtenáři svými fotkami
Krmítko v americkém Ohiu

