Je jasné, že výskyt hub záleží na lokálních podmínkách, na teplotě i nadmořské výšce.
„Klíčovým faktorem pro růst hub je vodní bilance. Zvyšující se teploty spojené s klimatickou změnou zvyšují výpar, a tím snižují množství vody dostupné pro houby. V budoucnu lze očekávat negativní dopad tohoto jevu na růst mykorhizních hub,“ připomíná se na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
Aktuální mapa mapa však začíná houbaře lákat. Obrázek ze 7. srpna 2025 vypadá slibně. A předpověď můžete sledovat přímo na stránkách ústavu.
„Zásadním kritériem pro tvorbu mapy je hodnota API30 (index předchozích srážek), což je veličina posuzující nasycenost půdy, založená na sumaci denních úhrnů srážek za sledované období (třicet dní) s klesající vahou směrem do minulosti (čím vyšší hodnota, tím vyšší nasycení půdy vodou, a tedy ‚potenciál růstu hub‘). Hodnota API30 je násobena koeficientem vycházejícím z průměrné teploty v posledních sedmi dnech, jelikož v nejteplejších měsících je potenciál výparu spadlých srážek výrazně vyšší. Stejný úhrn srážek je proto méně ‚efektivní‘ pro růst hub například v srpnu než v červnu,“ vysvětluje se na stránkách ústavu.
ZDE vkládejte své příspěvky
Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu. Napište lokalitu, odkud jste přinesli své úlovky. Nechceme po vás, abyste prozradili dopodrobna „své místečko“. Spíš nám jde o zmapování míst v Česku, kde už opravdu rostou. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít. Nejlepší fotografie brzy zveřejníme.
Pět z přispěvatelů vyhraje knížku
Poznejte chuťový místopis Čech, Moravy a Slezska: 13 kapitol podle tuzemských etnografických regionů včetně představení základních surovin, 135 receptů na polévky, hlavní jídla i sladké, pokrmy všední i sváteční, 40 tipů na výlety do přírody i za gastronomickými zážitky včetně map. Třináct stále živých regionálních tradic z Valašska, Slovácka, Brna, Haná, Slezska, Podkrkonoší, Horácka, Polabí, Prahy, jižních Čech, Šumavy, Chodska a Sudet.
Knihu vydal Smart Press.
Ostatně můžete se inspirovat i obrázky z minulých podobných výzev pro čtenáře, kdy jste posílali fotografie během celé sezony.
