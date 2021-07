Čtenářské snímky, které dorazily do redakce za poslední týden, potvrdily slova mykoložky Terezy Tejklové, že hřiby opravdu rostou. A to v celé široké škále, což je pro většinu houbařů ta pravá radost. Jen na Moravě a v Praze je to zatím stále ještě slabší. (Na snímku pět hřibů smrkových, které našel čtenář minulý týden v Krušných horách.)

Autor: Archiv výzvy Pochlubte se vašimi houbařskými úlovky 2021