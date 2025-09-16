Houbová sezona zdaleka nekončí. Odpovídá tomu i mapa výskytu hub Českého hydrometeorologického ústavu, který prognózuje střední až vyšší pravděpodobnost na většině území Česka. Výhercem v soutěži o knihu je tentokrát Jiří Anderle za krásný nález méně obvyklých hlenek.
Autor: Jiří Anderle
Pravděpodonost růstu hub
Autor: Český hydrometeorologický ústav
Křemenáč osikový
Autor: Jana Palmová
Korálovec bukový, poměrně vzácná houba
Autor: Richard Plocica
Křemenáč březový
Autor: Jana Palmová
Křemenáč osikový
Autor: Jana Palmová
Hřib smrkový
Autor: Jana Palmová
Hřib smrkový
Autor: Jana Palmová
Mykoložka určila síťkovec trojbarvý, autor tipoval trudníkovec pestrý.
Autor: Richard Plocica
Hřiby z Plzeňska
Autor: Tomáš Karbus
Sbohem léto, na fotce je hnojník obecný.
Autor: Lukáš Samek
Tenhle byl nejhezčí hříbeček.
Autor: Jiří Vavřík
Hřiby smrkové
Autor: Drahomira Havlíčková
Křemenáče a ocúny
Autor: Drahomira Havlíčková
Krásný hřib
Autor: Aleš Kotík
Malý lovec hřibů
Autor: Aleš Kotík
Hříby rostou přímo u cesty.
Autor: Ladislav Vaniš
Nález v zahradě k přesazení do lesa
Autor: Vladimír Fabián
Újezd u Valašských Klobouk - hřib
Autor: Lukáš Urban
Kozák barvoměnný v mechu
Autor: Maria Pertova
Hřib smrkový ve stěně
Autor: Jaroslava Beldová
Podle mykoložky by to mohla být bíla forma kozáka šedohnědého, z obrázku to však nelze přesně posoudit, podle autora snímku by to mohla být vzácná forma křemenáče.
Autor: Jiří Anderle
Hřib smrkový
Autor: Jaroslava Beldová
Hřib smrkový
Autor: Jaroslava Beldová
Muchomůrka královská
Autor: Jiří Anderle
Hřib smrkový
Autor: Jaroslava Beldová
Křemenáč březový (nebo smrkový)
Autor: Jiří Anderle
Autor tvrdí, že je to kotrč, mykoložka však oponuje: Jsou to nějaká kuřátka
Autor: Jiří Anderle
Hřib smrkový
Autor: Jaroslava Beldová
První mrazík na penízovce
Autor: Jiří Anderle
Hřib smrkový
Autor: Jaroslava Beldová
Jidášovo ucho
Autor: Jiří Anderle
Pýchavka obrovská neboli vatovec
Autor: Jiří Anderle
Dvojče: Měla by to být bedla, podle obrázku to však nelze určit přesněji.
Autor: Jiří Anderle
Hřib smrkový
Autor: Jiří Anderle
Křemenáč osikový
Autor: Ivan Tuhacek
Pravák v dobré společnosti.
Autor: Štefan Antol
Lošák šupinatý. Pokud byste se chtěli také pochlubit svými houbařskými nálezy, zavřete galerii a vraťte se do článku, kde najdete link do našeho nabírače fotografií.
Autor: Olga Procházková