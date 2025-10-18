Čtenářská fotogalerie plná říjnových hub ukazuje, že sezona zdaleka nekončí

Houbová sezona zdaleka nekončí. Odpovídá tomu i mapa výskytu hub Českého hydrometeorologického ústavu, který prognózuje střední až vyšší pravděpodobnost na většině území Česka. Výhercem v soutěži o knihu je tentokrát Jiří Anderle za krásný nález méně obvyklých hlenek.
Houbová sezona zdaleka nekončí. Odpovídá tomu i mapa výskytu hub Českého... Pravděpodonost růstu hub Křemenáč osikový Korálovec bukový, poměrně vzácná houba Křemenáč březový Křemenáč osikový Hřib smrkový Hřib smrkový Mykoložka určila síťkovec trojbarvý, autor tipoval trudníkovec pestrý. Hřiby z Plzeňska Sbohem léto, na fotce je hnojník obecný. Tenhle byl nejhezčí hříbeček.

