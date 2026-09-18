Obsah
Ještě v létě to s letošní houbařskou sezonou vypadalo bledě. Dlouhodobé sucho a vysoké teploty na mnoha místech výrazně omezovaly tvorbu plodnic a lidé se z lesů často vraceli s téměř prázdnými košíky. Během září se však situace začala měnit.
Mykoložka Tereza Tejklová 17. září pro TN.cz uvedla, že houby se nyní dají najít prakticky po celé republice, především hřiby smrkové a hnědé. Některé části Moravy zatím zaostávají. Velký podzimní nástup hub však podle ní může teprve přijít. Pokud v nejbližších dnech dostatečně zaprší, na konci září by podle ní mohly být lesy hub výrazně plnější.
Déšť o víkendu může pomoci. Výsledek však neuvidíme hned
Právě voda bude pro další týdny rozhodující. Český hydrometeorologický ústav na své mapě pravděpodobnosti růstu hub sleduje především množství vláhy v půdě za předchozích 30 dní a teploty posledního týdne. Obecně uvádí, že houby začínají výrazněji růst zhruba deset dní po vydatnějších deštích, pokud poté následuje teplé, ale nikoli horké počasí.
|
Kde rostou houby 2026: mapa ČHMÚ posílá houbaře do severních Čech
To je důležité i pro nejbližší víkend. Pátek a sobota mají být převážně klidné a poměrně teplé, v neděli ovšem přes Česko přejde studená fronta, která má místy přinést déšť a následné ochlazení. Pokud budou srážky dostatečné, mohly by pomoci připravit půdu pro další vlnu hub na přelomu září a října.
Pošlete své houbařské úlovky
Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu, a připište lokalitu, odkud jste přinesli své úlovky. Nechceme po vás, abyste prozradili dopodrobna „své místečko“, ale napište alespoň oblast. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít, a pár slov o tom, jak a za jakých okolností se to povedlo. Děkujeme.
Vyrazit do lesa den po dešti s představou plného košíku však většinou nemá smysl. Podhoubí potřebuje čas, než vytvoří plodnice, které potom vidíme nad zemí.
Do října? Současná předpověď dává houbařům naději
Dobrá zpráva přichází také z dlouhodobější předpovědi. Měsíční výhled ČHMÚ pro období od 14. září do 11. října 2026 počítá s tím, že teploty zůstanou nadprůměrné nebo se budou pohybovat při horní hranici obvyklých hodnot. Postupně sice začne být chladněji, žádný prudký nástup zimy však zatím výhled nenaznačuje.
|
U hub rozhodne každý kilometr. Mykoložka radí, kam vyrazit a co čekat od září
Horší je to se srážkami. Po relativně vlhčím současném období mají být další týdny spíše sušší a množství deště se má pohybovat mezi podprůměrnými a průměrnými hodnotami. V závěru sledovaného období by však srážek mohlo opět přibýt.
Pro houbaře z toho plyne poměrně jednoduchý závěr. Teploty by růstu hub ještě přát mohly, otázkou bude hlavně dostatek vody.
|Období
|Co může rozhodnout
|druhá polovina září
|další déšť a dostatek vláhy v půdě
|konec září
|při dostatečných srážkách může přijít výraznější podzimní vlna
|první polovina října
|současný výhled stále počítá s relativně teplým počasím, růst proto může pokračovat
|pozdější říjen
|rozhodnou teploty, déšť a příchod silnějších mrazů
První mrazík ještě nemusí znamenat konec
Často se říká, že s prvními mrazy houbařská sezona končí. Ve skutečnosti to není tak ostrá hranice.
Jednorázový slabý přízemní mráz nemusí všechny houby zastavit. Česká mykologická společnost v minulých sezonách zaznamenávala růst hub i v době, kdy už se objevovaly první přímrazky. Některé podzimní druhy dokážou pokračovat až do zámrazu. Teprve souvislejší a silnější mrazy znamenají pro většinu běžných podzimních hub výrazný útlum.
Navíc se s postupujícím podzimem mění to, co v lese najdeme. Ubývají některé typické letní druhy, zatímco nastupují houby, kterým chladnější podmínky vyhovují lépe.
|
Tak co, už u vás rostou? Pochlubte se svými houbařskými úlovky
Hřiby mohou vystřídat čirůvky, bedly nebo václavky
Říjen proto rozhodně nemusí znamenat prázdný les. Zkušenosti České mykologické společnosti z předchozích let ukazují, že za příznivého počasí rostou během října stále hřiby hnědé a další odolnější hřibovité druhy, ale také bedly, klouzky, čirůvky, pečárky, strmělky, slizáky nebo šťavnatky. Některé z nich vydrží až do zámrazu.
Ani listopadem přitom svět hub úplně nekončí. Do chladnější části roku nastupují například hlíva ústřičná, penízovka sametonohá nebo další pozdně podzimní a zimní druhy. Pro člověka, který vyráží hlavně za praváky, ale obvykle hlavní sezona skončí podstatně dříve.
|
Jste pravý houbař, nebo skončíte v nemocnici? Otestujte se
Letos může být nejlepší část sezony ještě před námi
Současná situace je proto trochu paradoxní. Zatímco běžně už v polovině září může být podzimní houbařská sezona pořádně rozjetá, letos část druhů kvůli předchozímu suchu nastupuje později. Mykoložka Tereza Tejklová upozorňuje, že například některé muchomůrky a ryzce, které by touto dobou už běžně rostly, zatím chybějí.
Pokud však v následujících dnech zaprší, může se letošní zpoždění obrátit ve výhodu. Teplý začátek podzimu totiž znamená, že houby mají stále čas. A není vyloučeno, že místo konce sezony budeme na přelomu září a října teprve vytahovat největší košíky.
|
Co k obědu z hub? Zkuste polévku, rizoto nebo těstoviny