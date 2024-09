Užijte si podzimní houbovou sezonu. Aktuální prognóza vypadá příznivě

Část 1/9

Podzim přeje houbám

Pravděpodobnost růstu je většinou střední až vysoká.

Většina českých houbařů čeká na září a začátek října jako na smilování. Právě v tomto období houby v našich končinách rostou nejvíce. Při jejich sběru je ale potřeba dbát na několik zásad.

Už v lese pečlivě vybírejte, co skončí v košíku. Sbírejte pouze houby bez kazu a hned zkontrolujte, zda nejsou červivé. Myslete také na to, že se houby nesmí po cestě zapařit.

Kromě zmíněného koše můžete na přenos použít i síťovou nebo papírovou tašku. Jakmile dorazíte domů, měli byste své úlovky co nejdříve očistit a zpracovat. Pokud to nemůžete udělat ihned, houby vydrží v ledničce do druhého dne.