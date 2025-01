Nový les naočkovali starými houbami. Měly by zlepšit půdu a zdraví lesa

Ekologové z Forestry England extrahují „půdní jádra“ z Hagg Wood, východně od Yorku, a transplantují je do York Community Woodland, které se nachází devět mil daleko. Každé jádro obsahuje až 300 různých druhů hub, které jsou neviditelné pouhým okem, ale jsou nezbytné pro zdraví lesa.

Spolupracují s městskou radou Yorku, která koupila území o rozloze 78 hektarů, aby společně vytvořili les, který má zvýšit biodiverzitu a zároveň poskytl obyvatelům města a návštěvníkům příležitost pro zlepšení zdraví a pohody.

Projekt přesunu se zaměřuje na mykorhizní houby, které vytvářejí symbiotické vztahy se stromy, poskytují jim vodu a živiny výměnou za uhlík. Jejich přítomnost naznačuje, že lesní ekosystém, ve kterém žijí, je zdravý a odolný. Analýza environmentální DNA provedená Forestry England odhalila, že tyto houby chybí v mnoha nově vysazených lesích a těch, které byly vytvořeny v minulém století.

„Stovky jednotlivých druhů mykorhizních hub tvoří obrovskou komunitu v půdě, která pomáhá našim stromům růst a být zdravé. Půda v prastarých lesích je bohatá na tyto houby, protože byla po staletí nedotčena umělými hnojivy nebo jinými činnostmi, které narušují půdu a vyčerpávají ji,“ uvedl Andrew Stringer, vedoucí oddělení životního prostředí ve Forestry England.

Houby mohou poskytnout imunitní systém, který pomáhá stromům vyrovnat se s nemocemi. Mohou také podpořit jejich odolnost vůči extrémnímu počasí, včetně sucha a povodní, které jsou v našem měnícím se klimatu nyní pravděpodobnějšími hrozbami.

„Experimenty s přesunem půdy pro obnovu přírody byly vyzkoušeny v různých lesních prostředích v několika zemích, ale teď je to u nás poprvé. Jednoduše nevíme, zda to bude fungovat. Houby se nemusí úspěšně usadit ve svém novém domově, a my budeme pečlivě sledovat změny pod zemí prostřednictvím eDNA analýzy po dobu deseti let, abychom získali pravdivý obraz. Potenciál pro nás je obrovský. Odhadujeme, že více než polovina lesů v zemi, což představuje plochu 140 000 hektarů, může tyto druhy postrádat. Naší nadějí je, že tato technika se stane dalším důležitým nástrojem v sadě nástrojů pro obnovu přírody, který můžeme použít k obnovení plně funkčních ekosystémů ve všech lesích, o které se staráme,“ vysvětluje celý proces Stringer.

Community Woodland je již nyní nádherné místo k návštěvě a trávení času v přírodě. A zároveň i první místo, kde Forestry England zkouší tuto metodu regenerace půdy a přírody.

Forestry England vysadila v York Community Woodland více než 190 000 stromů, které slouží jako testovací místo pro experiment s přesunem hub. Les byl otevřen návštěvníkům v srpnu a kromě toho, že nabízí krásný, na divokou přírodu bohatý prostor pro lidi k prozkoumání a užívání, pomůže přírodě zotavit se v širší krajině, poskytne cenný habitat, ukládá uhlík, zmírňuje eroze půdy a zabraňuje povodním.

Forestry England spolupracuje s biotechnologickou společností Nature Metrics na sledování úspěšnosti projektu pravidelným odebíráním vzorků půdy a analýzou eDNA. Organizace sdílí data shromážděná z experimentu, čímž přispívá k existujícímu souboru znalostí o obnově a správě lesních ekosystémů.