Rostou smrže i májovky, brzy asi vyrazíme na hřiby. Pochlubte se úlovky

„Je to vlastně díky tomu, jak vypadala zima. Na houby se dalo chodit v podstatě celou zimu, protože skoro nebyla sněhová pokrývka. A pokud byly srážky, tak spíš dešťové, což třeba právě hlívě a penízovkám vyhovovalo,“ konstatuje mykoložka z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Krásná hlíva se prý během zimy dala pozorovat přímo u pardubického nádraží. „Přímo před nádražím se dalo koukat, jak roste. Jak vždycky omrzla, a pak zas vyrazila,“ uvádí Tejklová příklad, jak nám houby někdy rostou přímo u nosu.

Mírný průběh zimy spolu s časným nástupem jarních teplot pak uspíšil i nástup jarních druhů hub. Oblíbených i jedovatých. „Jarní houby přišly minimálně o 14 dnů dřív, někde i o tři týdny. Protože běžně by kačenky teprve začínaly, ovšem letos je výjimečně máme skoro už od začátku března,“ popisuje Tejklová.

Pokud se tedy chystáte na houby, vězte že oblíbené a delikátní kačenky české jsou právě v optimu. „Objevují se také první nálezy smržů. A lidé říkají, že je našli i ve větším množství než obvykle. Možná k tomu, že teď houby pěkně rostou, přispěly i bohaté dešťové srážky,“ konstatuje Tereza Tejklová.

A rostou i další jedlé houby jako je tmavobělka žlutavá a penízovka smrková. „Objevily se také čirůvka dvoubarvá a fialová, které většinou rostou spíše na podzim, v menším množství se s nimi ale lze setkat i na jaře. Trio čirůvek pak doplňuje čirůvka májovka, která se ojediněle již také dá najít,“ doplňuje Tejklová příjemně překvapivé informace pro nadšené houbaře.

Pozor na jedovaté houby i záměny!

A varuje před záměnou smržovitých hub za ucháče obrovského, kterého sice lze po převaření sníst, mykologové to ovšem nedoporučují, nebo jedovatého ucháče obecného. I ten se dá zaměnit za vynikajícího smrže, což by mohlo mít fatální následky, jak Tereza Tejklová varovala už loni.

Smrže i ucháče vám totiž mohou vyrůst třeba i na mulčovací kůře přímo na zahradě. Jak je rozeznáte? Zatímco kloboučky smržovitých hub tvoří jakási oka, ucháče mají hladký klobouk, který je jen zprohýbaný.

„Kromě těchto záměn by si lidé měli dávat pozor na jedovatou závojenku jarní, protože i ta už roste. A ještě jednou pozor na ty ucháče, ať se někdo neotráví,“ přimlouvá se Tejklová za konzumaci hub jen v případě, že jste si opravdu jistí tím, co sbíráte. Případně si svůj nález ověřte třeba alespoň ve facebookové skupině Mykologické poradně, kde působí právě i Tereza Tejklová.

I hřibovité houby by letos mohly být dříve

Mykoložka také předpokládá, že u hřibovitých hub také zaznamenáme nějaký časový posun a tyto houby se také objeví dříve. Vypadá to, že že první vlaštovka se objevila na Slovensku. „Co jsem zaznamenala na internetu, a podle všeho to nebyl fake, tak už se tam objevily nálezy hřibů kolodějů. Nutno ovšem podotknout, že to bylo nad nějakým teplovodem, takže určitě na výhřevnějším místě,“ konstatuje Tejklová.

Nicméně předpokládá včasnější vlaštovky v tomto směru i u nás. „Třeba u nás na východě Čech bývají první nálezy hřibovitých okolo 20. dubna, takže si myslím, že letos to klidně může být už před 15. dubnem. Vždyť například v pátek ukazoval teploměr 16 stupňů. Uvidíme, záleží na teplotách v dalších dnech. Pokud nebude v noci mrznout, tak by se klidně ty hřibovité houby mohly kolem poloviny dubna objevit.