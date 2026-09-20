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Houbaři hlásí první košíky. Podívejte se na nejlepší čtenářské úlovky

Marek Burza
Suchdol nad Lužnicí. Hřiby dobové jsem nalezl na hrázi rybníka nedaleko...

Suchdol nad Lužnicí. Hřiby dobové jsem nalezl na hrázi rybníka nedaleko Suchdola nad Lužnicí. | foto: Archiv čtenáře

Jeden z prvních úlovků letošního léta. Ryzce syrovinky a hřib smrkový. Les u...
Lužické hory, Jedlová, 29. 8. 2026. Měly by to být hřiby smrkové a křemenáč.
Suchdol nad Lužnicí. Hřiby dobové jsem našel na hrázi rybníka.
Plasy, po 3,5 hodinách v lese jsme našli jen pár klouzků sličných.
29 fotografií
Letošní léto bylo na houby skoupé. Vzhledem k tomu, že největší vedra už pominula a houby už začaly vystrkovat růžky, můžeme vám už ukázat první čtenářské úlovky.

Pošlete své houbařské úlovky

Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu, a připište lokalitu, odkud jste přinesli své úlovky. Nechceme po vás, abyste prozradili dopodrobna „své místečko“, ale napište alespoň oblast. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít, a pár slov o tom, jak a za jakých okolností se to povedlo. Děkujeme.

Nový hřib už je asi v Česku. Houbař ho našel a snědl, odborníkům chybí důkaz

Podívejte se na aktuální mapu pravděpodobnosti výskytu hub v ČR.

Pravděpodobnost výskytu hub k 19. 9. 2026

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Hřib královský do košíku nepatří. Za utržení hrozí až 100 000 Kč

Hřib královský (Butyriboletus regius)

Představa smaženice z čerstvě natrhaných hub je pro většinu Čechů národním sportem. Jenže ne všechno, co vypadá lákavě a je jedlé, smí skončit ve vašem košíku. Některé vzácné druhy jako hřib...

Deset největších mýtů o praní a sušení prádla. Děláte tyto chyby i vy?

ilustrační snímek

Více pracího prostředku znamená čistší prádlo. Ručníky per vždy na šedesátku. A krátký program pořádně nic nevypere. Kolem praní a sušení se stále drží řada zažitých pravidel, která už dnes neplatí....

KVÍZ: Poznáte uniformy a jejich součásti podle obrázku?

Rakousko-uherská generalita

Uniformy armády se během let měnily. Poznáte je podle fotografie?

Když traviny zdánlivě pohlcují dům, vytvoří zahrada dokonalou kulisu a soukromí

Zahrada v travinách v Českém ráji od zahradní designérky a projektantky Dity...

Běžná parcela o velikosti 880 metrů čtverečních a kolem zástavba dalších rodinných domů. Co s tím, když jste si vysnili soukromí uprostřed zeleně, stejně jako majitelé moderního minimalistického domu...

Co krok, to hřib. Sever Čech je teď houbařský ráj, muž natočil nevídanou úrodu

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Rodina z Ústí nad Labem vyrazila během uplynulého víkendu houbařit k Tisé na...

Sever Čech, tedy oblast Krušných hor, Děčínsko, Liberecko a Českolipsko se proměnily v houbařský ráj. Po dlouhých měsících sucha vozí lidé z lesů plné košíky. Jeden z houbařů natočil, jak na Děčínsku...

Houbaři hlásí první košíky. Podívejte se na nejlepší čtenářské úlovky

Suchdol nad Lužnicí. Hřiby dobové jsem nalezl na hrázi rybníka nedaleko...

Letošní léto bylo na houby skoupé. Vzhledem k tomu, že největší vedra už pominula a houby už začaly vystrkovat růžky, můžeme vám už ukázat první čtenářské úlovky.

20. září 2026

Na pláž La Escobilla dorazilo 330 tisíc želv. Písek zmizel pod krunýři

Přes 330 tisíc želv dorazilo na jih Mexika, jejich přežití ohrožuje změna...

Nejdřív se na obzoru objeví několik krunýřů. Za chvíli jich jsou tisíce a pláž začne mizet pod želvami. Při letošním hromadném hnízdění už na jediném místě zahnízdilo přes 330 tisíc samic a v písku...

19. září 2026

Pivoňky přesaďte ještě v září. O kvetení rozhodne pět centimetrů

Dělení a přesazování bylinných pivoněk se provádí na konci srpna a v září. Očka musejí při výsadbě zůstat nejvýše pět centimetrů pod povrchem půdy.

Pivoňky vydrží na jednom místě desítky let, při přesazování však špatně odpouštějí chyby. Rozhoduje správný termín, slunné stanoviště a především hloubka, do které uložíte jejich očka. Pokud skončí...

19. září 2026

Cold brew coffee je šetrnější k žaludku a pomáhá rychleji spalovat tuky

Cold Brew Coffee si snadno připravíte i doma.

Dalo by se o ní s lehkou nadsázkou říci, že je to taková „káva na hubnutí“. Každopádně tato novinka umí ochladit, dodat živiny a ještě pomoci s hubnutím. Léto už sice pomalu doznívá, ale užijme si...

19. září 2026

Největšího netopýra Evropy poprvé chytili v Česku. Má skoro půlmetrové rozpětí

Netopýr obrovský byl poprvé odchycen v Česku. (16. září 2026)

Významný den české chiropterologie. Tak okomentoval středeční hlubokou noc zoolog Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Se svými dvěma studenty se mu totiž vůbec poprvé na území...

18. září 2026  13:32

Houby porostou i v říjnu. Co radí mykoložka i ČHMÚ

Košíky ještě není čas schovávat. Houby mohou při příznivém počasí růst i v...

Plné košíky možná teprve přijdou. Houby se v českých lesích po dlouhém čekání konečně objevují a podle mykologů nemusí zářím sezona rozhodně skončit. Pokud bude dál pršet a nepřijdou dlouhotrvající...

18. září 2026  12:54

Kde rostou houby 2026: mapa ČHMÚ posílá houbaře do severních Čech

ilustrační snímek

Po vlně srážek se české lesy probudily k životu a v řadě regionů právě začíná podzimní houbařská vlna. Celorepublikový průměr mykoindexu dosahuje hodnoty 56 ze 100, což značí velmi dobré celkové...

18. září 2026  9:38

Myši stačí otvor šest milimetrů. Obvod domu projděte dřív, než koupíte pasti

Taková díra je pro myšku jako obří vrata. Dokáže se protáhnout mnohem menším...

S prvním podzimním ochlazením se do domů, sklepů a chalup začínají stahovat hlodavci, kteří do té doby spokojeně žili venku. Než ale bezhlavě nakoupíte zásobu pastiček, vyplatí se zkontrolovat obvod...

18. září 2026

Nestačí, že je hospodská dříč. Pozvedlo Ano, šéfe s Pohlreichem Hamrovku?

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Hamrovka

Ryze ženské osazenstvo kuchyně i ryze ženská obsluha venkovské restaurace Hamrovka přivítaly štáb pořadu Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem v čele v Dobřívě na Rokycansku. Po zásluze je pochválil za...

18. září 2026

Deset největších mýtů o praní a sušení prádla. Děláte tyto chyby i vy?

ilustrační snímek

Více pracího prostředku znamená čistší prádlo. Ručníky per vždy na šedesátku. A krátký program pořádně nic nevypere. Kolem praní a sušení se stále drží řada zažitých pravidel, která už dnes neplatí....

18. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Sýkorky koňadry umějí být krvelačné. Jiné ptáky dokážou i zabít, říká ornitoložka

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Marie Provazníková

Proč na česká krmítka nejčastější přilétávají právě sýkorky koňadry? Jak to, že jsou pojmenované podle koně, a k čemu potřebují vidět UV záření? To vysvětluje přírodovědkyně Marie Provazníková, jež...

17. září 2026

Česko limit na houby nezná. Za hranicí se košík počítá na kilogramy

Chcete v cizině na houby? Zaplatíte 10 eur za vstup a ani majitel lesa nesmí brát, co chce

Zatímco český houbař bere víkendový výlet do lesa s košíkem jako svaté národní právo, za hranicemi se z nevinného koníčku stává kafkovská noční můra plná absurdních nařízení. Představte si, že musíte...

17. září 2026

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