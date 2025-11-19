Houby sytí i léčí, sloužily šamanům. Také otrávily krále či Napoleonův pluk

Lidstvo provázejí po staletí a posedlí jimi jsme i my dnes. Češi jsou zřejmě nejvášnivějšími houbaři na světě, to je všeobecně známo, na houbách si i rádi pochutnáváme. Využívají se také k léčení. Jak to ale bylo s přístupem lidí k houbám a jejich využitím v historii?
Ať žijí houby

Římský učenec Plinius Starší (23–79 n. l.) vysvětloval, že houby nejsou nic než „vlhkost země“, která si nezasluhuje valné pozornosti. Shromáždil ve svém díle Naturalis historia všechno, co dosud lidstvo o houbách vědělo, a rozdělil je na jedlé a škodlivé. „Rostou obvykle vedle skrýše hada, takže jakýpak požitek z tak nejistého jídla,“ říkával. Přesto si je lidé už tehdy dopřávali.

Jasným důkazem o tom, že je naši předkové znali a využívali už mnohem, mnohem dřív, je Ötzi – mumie z doby asi před 5000 lety, zamrzlá v alpském ledovci. V jeho mošně totiž vědci objevili plátek troudnatce kopytovitého, houby, která se s oblibou uplatňovala při rozdělávání ohně (starořečtí lékaři vypalovali jeho rozpálenou dužninou povrchové kožní rány, v 18. a 19. století se z něj v některých oblastech zas vyráběly čepice a klobouky), a na kožené šňůrce navlečené dvě kuličky březovníku obecného – nejspíš jako amulety, které ho měly chránit.

19. listopadu 2025

