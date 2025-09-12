Vytvoří si vlastní počasí
Člověk si myslí, že je pánem tvorstva. Umí vytvářet modely věcí, které ještě neexistují, létat do vesmíru a ovládá klidně i několik jazyků naráz. Poručit větru dešti však neumí. Zato houby trochu nadneseně ano.
Vytvářejí si totiž vlastní počasí. Některé houby uvolňují tolik spor, že ochlazují vzduch kolem sebe. Tím vytvářejí drobné vzdušné proudy, které pomáhají šířit spory dále. Jedním z takových druhů, jenž vytváří mikroklima kolem svých plodnic, je hlíva ústřičná.
Prostřednictvím podzemních sítí dokážou rostliny vysílat chemické varovné signály a informovat své okolí, že je napadli škůdci.