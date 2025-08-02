náhledy
Letošní houbařská sezona je různorodá. Střídají se sucha s deštěm, nízké teploty s vysokými, a tak nikdo předem neví, co v lese najde. Podle našich čtenářů se ovšem občas nějaký ten úlovek najde. Pošlete svůj houbařský úlovek a vyhrajte knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska od Petry Pospěchové. Na obrázku je kotrč kadeřavý, váha celkem asi 8,5 kg. Čtenářka Michaela Daňková ho našla na Vimpersku, posíláme jí knihu.
Pravděpodobnost růstu hub k 24. 8. 2025. Zde pošlete svůj houbařský úlovek také.
Úlovek z Božího daru
Potěšení ze hřiba smrkového
Hříbek smrkový nalezený v srpnu na letišti Hradčany
Samotář nalezený ve vizovických kopcích
Hřib dubový
Hřib kovář nalezený na konci července na Starých Hutích
Hřib dubový
Hřib smrkový z okolí Modravy
Jen jsem na chvilku seskočil z kola, a to je jenom první várka ze tří, píše čtenář.
Holubinky tečkované)nalezené na Trutnovsku. Také jsem tam zaznamenal neskutečně moc kovářů a jiných hřibů všeho druhu. A také holubinky a ryzce.
Hřiby dubové z Valašska. Čtenář je našel v údolí Lušová u vily Anna.
Hřiby koloděje z pražských Dejvic
Bráchové hřiby smrkové z Bílých Karpat
Krásná muchomůrka červená. Můj jediný úlovek v lokalitě mezi Lesní Hlubokou a Přibyslavicemi, píše čtenář.
Ryzec syrovinka, nevyměnil bych je ani za pět košíků hříbků, chlubí se čtenář.
Ryzec černohlávek nalezený na Trutnovsku
Hřib smrkový z Vysočiny u Jihlavy
Směs hřibů - smrkové, hnědé, kováře
Hřib smrkový nalezený v lese u obce Bílá v Beskydech. Po hledání v okolí jsme nalezli i jeho další příbuzné.
Hřib hnědý ze Šumavy v okolí Modravy
