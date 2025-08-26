Čtenáři ukázali své houbařské úlovky. Pochlubte se taky a získejte knížku

Marek Burza
Letošní houbařská sezona je různorodá. Střídají se sucha s deštěm, nízké teploty s vysokými, a tak nikdo předem neví, co v lese najde. Podle našich čtenářů se ovšem občas nějaký ten úlovek najde. Pošlete svůj houbařský úlovek a vyhrajte knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska od Petry Pospěchové.
Letošní houbařská sezona je různorodá. Střídají se sucha s deštěm, nízké... Pravděpodobnost růstu hub k 24. 8. 2025. <a... Úlovek z Božího daru Potěšení ze hřiba smrkového Hříbek smrkový nalezený v srpnu na letišti Hradčany Samotář nalezený ve vizovických kopcích Hřib dubový Hřib kovář nalezený na konci července na Starých Hutích Hřib dubový Hřib smrkový z okolí Modravy Jen jsem na chvilku seskočil z kola, a to je jenom první várka ze tří, píše... Holubinky tečkované)nalezené na Trutnovsku. Také jsem tam zaznamenal neskutečně...

ZDE vkládejte své příspěvky

Nejlepší přispěvatelé získají knížku

Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska

Poznejte chuťový místopis Čech, Moravy a Slezska: 13 kapitol podle tuzemských etnografických regionů včetně představení základních surovin, 135 receptů na polévky, hlavní jídla i sladké, pokrmy všední i sváteční, 40 tipů na výlety do přírody i za gastronomickými zážitky včetně map. Třináct stále živých regionálních tradic z Valašska, Slovácka, Brna, Haná, Slezska, Podkrkonoší, Horácka, Polabí, Prahy, jižních Čech, Šumavy, Chodska a Sudet.

Knihu vydal Smart Press.

Krmítko v americkém Ohiu

26. srpna 2025

