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Sucho, sucho, sucho. 30 druhů hub, které byste teď normálně nacházeli
Máte doma takového angličáka? 20 modelů, za které v aukci získáte balík
Sběratelství ikonických „angličáků“, především značek Matchbox od Lesney Products a Hot Wheels od Mattela, zažívá v posledních letech obrovský boom a ceny vzácných kusů v perfektním stavu dosahují na...
Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu
Baví ji budovat zahrady. Tato je její třetí. „První byla ještě v době, kdy jsem byla mladá, měla rodinu a peníze nebyly problém. Druhá byla u chalupy, ta měla úplně jiný ráz, bylo to u skal a u lesa....
KVÍZ: Jak se vyznáte v dechberoucích zvířecích kuriozitách? Otestujte se
Svět zvířat je plný překvapivých schopností, nečekaného chování i zvláštností, které někdy znějí skoro neuvěřitelně. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v přírodních kuriozitách a jestli vás zvířecí...
S přítelem si vybudovali zahradu u sezonní chatky nedaleko bývalých lázní
Příští rok oslaví osmdesátku a podle své dcery by se sama do žádné soutěže nepřihlásila, přitom si to její neskutečné úsilí podle rodiny nepochybně zaslouží. Tak za ni poslala přihlášku právě dcera...
Letní řez švestky: Kdy a jak správně prořezat slivoně bez rizika chorob
Letní řez švestek rozděluje zahrádkáře už roky. Zatímco jedni nedají dopustit na tradiční jarní zásahy, druzí varují před zimním poškozením. Odborníci se ale shodují: peckoviny potřebují úplně jinou...
Sucho, sucho, sucho. 30 druhů hub, které byste teď normálně nacházeli
Červen je běžně pro houbaře úžasným měsícem, protože se v lesích při optimální vlhkosti a teplotách začínají objevovat jak první letní druhy, tak ještě doznívají některé jarní speciality. Tento...
S přítelem si vybudovali zahradu u sezonní chatky nedaleko bývalých lázní
Příští rok oslaví osmdesátku a podle své dcery by se sama do žádné soutěže nepřihlásila, přitom si to její neskutečné úsilí podle rodiny nepochybně zaslouží. Tak za ni poslala přihlášku právě dcera...
Sláva tohoto prasátka se šíří po celém světě. Lidem připomíná slavnou osobnost
Když se na to prasátko podíváte, koho vám připomíná? Ruští uživatelé sociálních sítí v tom mají jasno. Zvíře, které se v posledních dnech stalo internetovým hitem, je jasná reinkarnace někdejšího...
Zahnův řez: jak bezpečně řezat meruňky a slivoně a předejít klejotoku
Peckoviny patří mezi nejcitlivější ovocné stromy na našich zahradách a špatně provedený zásah nůžkami či pilou je může nenávratně poškodit. Zatímco jabloně snesou i radikálnější zmlazení, u peckovin...
Tři letní recepty z mixéru. Osvěžte se mangovým lassi nebo citrusovým krémem
Horké dny mění chutě a přijde nám vhodné připravit něco lahodného a osvěžujícího. Pojďte zkusit něco jednoduchého, stačit vám bude jen několik ingrediencí a mixér.
Poznáte kudlanku, Hmyz roku 2026? Pomozte vědcům zmapovat, které tu žijí
Česká společnost entomologická vyhlásila Hmyzem roku 2026 kudlanku nábožnou. Představuje totiž dokonalého hmyzího predátora, který se od počátku milénia nebývale šíří Českou republikou. Proto se...
Letní řez švestky: Kdy a jak správně prořezat slivoně bez rizika chorob
Letní řez švestek rozděluje zahrádkáře už roky. Zatímco jedni nedají dopustit na tradiční jarní zásahy, druzí varují před zimním poškozením. Odborníci se ale shodují: peckoviny potřebují úplně jinou...
Štěňata alespoň jednou za život? Kastrace může feně zachránit život, říká veterinářka
Veterinární medicína není jen o léčbě zvířat. Každý den přináší náročná rozhodnutí, silné emoce a velkou odpovědnost za pacienty i jejich majitele. Právě dlouhodobý tlak, se kterým se veterináři...
KVÍZ: Jak se vyznáte v dechberoucích zvířecích kuriozitách? Otestujte se
Svět zvířat je plný překvapivých schopností, nečekaného chování i zvláštností, které někdy znějí skoro neuvěřitelně. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v přírodních kuriozitách a jestli vás zvířecí...
Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji
Přelom května a června společně s teplým počasím znamená jediné. Pomalu nastává sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a první farmy hlásí otevřené dveře. Na některých místech...
Zapomeňte na tanky a letadla, Proboštov oživil slavné historické vojáky
Historie modelářství v Proboštově je úzce spjata s místním Klubem lodních modelářů a Severočeským leteckým archivem Teplice. Ve městě nedaleko Teplic se uskutečnila přehlídka tvorby modelářů, která...
Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu
Baví ji budovat zahrady. Tato je její třetí. „První byla ještě v době, kdy jsem byla mladá, měla rodinu a peníze nebyly problém. Druhá byla u chalupy, ta měla úplně jiný ráz, bylo to u skal a u lesa....