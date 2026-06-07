Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sucho, sucho, sucho. 30 druhů hub, které byste teď normálně nacházeli

Marek Burza
Červen je běžně pro houbaře úžasným měsícem, protože se v lesích při optimální vlhkosti a teplotách začínají objevovat jak první letní druhy, tak ještě doznívají některé jarní speciality. Tento přehled třiceti vybraných druhů hub poskytne ucelený pohled na to, co lze obvykle v tomto období v našich lesích nalézt.
Hřib dubový z okolí Roudnice nad Labem Hřib smrkový A další hřib kovář. V podvečer, po práci na chvíli. Relax, čistá hlava a radost... Hřib koloděj Hřib plstnatý Hřib žlutomasý Hřib hnědý Křemenáč osikový Kozák březový Kozák habrový Nádherná liška obecná. Lokalita? „Sever státu New York,“ píše čtenářka Monika... Liška bledá

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Máte doma takového angličáka? 20 modelů, za které v aukci získáte balík

Sběratelství ikonických „angličáků“, především značek Matchbox od Lesney...

Sběratelství ikonických „angličáků“, především značek Matchbox od Lesney Products a Hot Wheels od Mattela, zažívá v posledních letech obrovský boom a ceny vzácných kusů v perfektním stavu dosahují na...

Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu

Soutěž
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516

Baví ji budovat zahrady. Tato je její třetí. „První byla ještě v době, kdy jsem byla mladá, měla rodinu a peníze nebyly problém. Druhá byla u chalupy, ta měla úplně jiný ráz, bylo to u skal a u lesa....

KVÍZ: Jak se vyznáte v dechberoucích zvířecích kuriozitách? Otestujte se

Soutěž
Pestrobarevného tukana vyfotografovala Milena Písačková v Brazílii.

Svět zvířat je plný překvapivých schopností, nečekaného chování i zvláštností, které někdy znějí skoro neuvěřitelně. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v přírodních kuriozitách a jestli vás zvířecí...

S přítelem si vybudovali zahradu u sezonní chatky nedaleko bývalých lázní

Soutěž
Maminčina chata

Příští rok oslaví osmdesátku a podle své dcery by se sama do žádné soutěže nepřihlásila, přitom si to její neskutečné úsilí podle rodiny nepochybně zaslouží. Tak za ni poslala přihlášku právě dcera...

Letní řez švestky: Kdy a jak správně prořezat slivoně bez rizika chorob

ilustrační snímek

Letní řez švestek rozděluje zahrádkáře už roky. Zatímco jedni nedají dopustit na tradiční jarní zásahy, druzí varují před zimním poškozením. Odborníci se ale shodují: peckoviny potřebují úplně jinou...

Sucho, sucho, sucho. 30 druhů hub, které byste teď normálně nacházeli

V tak vysušeném lese se asi žádné houby nenajdou.

Červen je běžně pro houbaře úžasným měsícem, protože se v lesích při optimální vlhkosti a teplotách začínají objevovat jak první letní druhy, tak ještě doznívají některé jarní speciality. Tento...

7. června 2026

S přítelem si vybudovali zahradu u sezonní chatky nedaleko bývalých lázní

Soutěž
Maminčina chata

Příští rok oslaví osmdesátku a podle své dcery by se sama do žádné soutěže nepřihlásila, přitom si to její neskutečné úsilí podle rodiny nepochybně zaslouží. Tak za ni poslala přihlášku právě dcera...

6. června 2026

Sláva tohoto prasátka se šíří po celém světě. Lidem připomíná slavnou osobnost

Prasátko připomíná slavného politika z dob Sovětského svazu.

Když se na to prasátko podíváte, koho vám připomíná? Ruští uživatelé sociálních sítí v tom mají jasno. Zvíře, které se v posledních dnech stalo internetovým hitem, je jasná reinkarnace někdejšího...

5. června 2026  10:55

Zahnův řez: jak bezpečně řezat meruňky a slivoně a předejít klejotoku

ilustrační snímek

Peckoviny patří mezi nejcitlivější ovocné stromy na našich zahradách a špatně provedený zásah nůžkami či pilou je může nenávratně poškodit. Zatímco jabloně snesou i radikálnější zmlazení, u peckovin...

5. června 2026

Tři letní recepty z mixéru. Osvěžte se mangovým lassi nebo citrusovým krémem

Mango lassi je tradiční indický nápoj z manga a jogurtu

Horké dny mění chutě a přijde nám vhodné připravit něco lahodného a osvěžujícího. Pojďte zkusit něco jednoduchého, stačit vám bude jen několik ingrediencí a mixér.

5. června 2026

Poznáte kudlanku, Hmyz roku 2026? Pomozte vědcům zmapovat, které tu žijí

Kudlanka zakavkazká

Česká společnost entomologická vyhlásila Hmyzem roku 2026 kudlanku nábožnou. Představuje totiž dokonalého hmyzího predátora, který se od počátku milénia nebývale šíří Českou republikou. Proto se...

5. června 2026

Letní řez švestky: Kdy a jak správně prořezat slivoně bez rizika chorob

ilustrační snímek

Letní řez švestek rozděluje zahrádkáře už roky. Zatímco jedni nedají dopustit na tradiční jarní zásahy, druzí varují před zimním poškozením. Odborníci se ale shodují: peckoviny potřebují úplně jinou...

4. června 2026

Štěňata alespoň jednou za život? Kastrace může feně zachránit život, říká veterinářka

Premium
Hana Adamčíková v ordinaci

Veterinární medicína není jen o léčbě zvířat. Každý den přináší náročná rozhodnutí, silné emoce a velkou odpovědnost za pacienty i jejich majitele. Právě dlouhodobý tlak, se kterým se veterináři...

4. června 2026

KVÍZ: Jak se vyznáte v dechberoucích zvířecích kuriozitách? Otestujte se

Soutěž
Pestrobarevného tukana vyfotografovala Milena Písačková v Brazílii.

Svět zvířat je plný překvapivých schopností, nečekaného chování i zvláštností, které někdy znějí skoro neuvěřitelně. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v přírodních kuriozitách a jestli vás zvířecí...

vydáno 4. června 2026

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom května a června společně s teplým počasím znamená jediné. Pomalu nastává sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a první farmy hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

3. června 2026  10:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zapomeňte na tanky a letadla, Proboštov oživil slavné historické vojáky

Historie modelářství v Proboštově je úzce spjata s místním Klubem lodních...

Historie modelářství v Proboštově je úzce spjata s místním Klubem lodních modelářů a Severočeským leteckým archivem Teplice. Ve městě nedaleko Teplic se uskutečnila přehlídka tvorby modelářů, která...

3. června 2026

Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu

Soutěž
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516

Baví ji budovat zahrady. Tato je její třetí. „První byla ještě v době, kdy jsem byla mladá, měla rodinu a peníze nebyly problém. Druhá byla u chalupy, ta měla úplně jiný ráz, bylo to u skal a u lesa....

3. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.